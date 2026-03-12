Universidad de Chile debe tomar decisiones importantes por estos días. Y ojo, que no solo hablamos de la elección del nuevo entrenador, sino que también de cómo se avanzará con el complejo panorama que atraviesa Octavio Rivero.

La sinovitis en la rodilla izquierda es todo un tema para el delantero uruguayo, quien se tendrá que operar para por fin estar al 100%, lo que en un principio lo dejará todo el primer semestre fuera de acción.

Por lo mismo los azules tienen la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo en el mercado de fichajes, algo que por estos días fue evaluado en Azul Azul. Y la decisión de salir o no a buscar a este nuevo jugador está tomada.

ver también Se agrava la situación de Octavio Rivero en la U: “Lo contrataron sabiendo que había que operar”

Universidad de Chile toma decisión clave en el mercado

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en la dirigencia de Azul Azul finalmente no saldrá al mercado para buscar un reemplazante de Rivero. Con esto, el plantel armado a inicio de año seguirá tal y como está, por lo menos hasta mitad de este 2026.

Octavio Rivero apenas ha jugado dos partidos desde su arribo a la U. | Foto: Universidad de Chile.

La razón de esta inesperada postura se debe a que por ahora no hay nombres disponibles en el mercado que sean del gusto de la dirigencia. Además, en materia económica la U quiere destinar sus recursos en la contratación del nuevo DT tras el adiós de Francisco Meneghini.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la U en el pasado mercado de inicios de año fichó a Lucas Romero, Marcelo Morales, Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

El próximo partido de Universidad de Chile

La U se verá las caras ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y tendrá a Jhon Valladares como DT interino.

ver también Manuel De Tezanos pide que la U haga la perdida con Octavio Rivero: “Que asuma que tiene que…”

En síntesis

Octavio Rivero será operado de una sinovitis y se perderá todo el primer semestre.

Azul Azul decidió no contratar un reemplazo para el delantero uruguayo en este mercado.

La dirigencia priorizará sus recursos económicos en el sucesor del técnico Francisco Meneghini.

Publicidad