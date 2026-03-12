Universidad de Chile está afrontando un momento clave para lo que resta del año tras decidir separar caminos de Francisco Meneghini. Los azules necesitan lograr mejores resultados tras un inicio del 2026 terrible y para eso hay que dar con un entrenador que le cambie la cara al equipo.

Sin embargo, la tarea no será para nada fácil. Lamentablemente la U no está en el mejor momento para tentar a grandes nombres que asuman el desafío, ya que no tienen copas internacionales y de momento el plantel es un verdadero hospital.

Además, ya quedó demostrado que mucha paciencia para armar un proyecto no hay, algo que sin duda hará dudar a más de alguno. Sin ir más lejos, basta con ver el pobre promedio de tiempo que han durado los entrenadores al mando de la U en la última década.

ver también Un candidato menos: Johnny Herrera revela que Álvarez se fue de la U pasado a combos y agresiones verbales

Universidad de Chile ya lleva 15 entrenadores en nueve años

Partiendo como punto de inicio el ciclo de Ángel Guillermo Hoyos, el último que logró ser campeón del torneo nacional en el 2017, los azules ya suman 15 entrenadores (sumando interinatos) en los últimos nueve años.

Gustavo Álvarez es el DT que más tiempo ha durado en Universidad de Chile en la última década. | Foto: Photosport.

Solo el mencionado Hoyos, Caputto y Álvarez lograron superar el año al mando del equipo, mientras que el resto se quedó en apenas unos meses dirigiendo antes de recibir el sobre azul por parte de la dirigencia.

Publicidad

Publicidad

Ángel Guillermo Hoyos: un año y cuatro meses

Frank Darío Kudelka: 10 meses

Alfredo Arias: 5 meses

Hernán Caputto: un año y tres meses

Marcelo Jara: 18 días

Rafael Dudamel: siete meses

Esteban Valencia: cuatro meses

Cristián Romero: un mes

Santiago Escobar: cuatro meses

Sebastián Miranda: un mes

Diego López: cuatro meses

Sebastián Miranda: dos meses

Mauricio Pellegrino: un año

Gustavo Álvarez: dos años

Sacando cuentas, el promedio de cada entrenador al mando de Universidad de Chile en estos últimos nueve años es de apenas siete meses.

El próximo partido de Universidad de Chile

La U jugará ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este partido será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y tendrá a Jhon Valladares como interino de los azules, siendo así el DT número 16 en los últimos nueve años.

Publicidad

Publicidad

ver también Inesperado: Diego Rivarola rechaza a este DT para remplazar a Meneghini en U de Chile

En síntesis