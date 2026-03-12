Universidad de Chile está afrontando un momento clave para lo que resta del año tras decidir separar caminos de Francisco Meneghini. Los azules necesitan lograr mejores resultados tras un inicio del 2026 terrible y para eso hay que dar con un entrenador que le cambie la cara al equipo.
Sin embargo, la tarea no será para nada fácil. Lamentablemente la U no está en el mejor momento para tentar a grandes nombres que asuman el desafío, ya que no tienen copas internacionales y de momento el plantel es un verdadero hospital.
Además, ya quedó demostrado que mucha paciencia para armar un proyecto no hay, algo que sin duda hará dudar a más de alguno. Sin ir más lejos, basta con ver el pobre promedio de tiempo que han durado los entrenadores al mando de la U en la última década.
Universidad de Chile ya lleva 15 entrenadores en nueve años
Partiendo como punto de inicio el ciclo de Ángel Guillermo Hoyos, el último que logró ser campeón del torneo nacional en el 2017, los azules ya suman 15 entrenadores (sumando interinatos) en los últimos nueve años.
Gustavo Álvarez es el DT que más tiempo ha durado en Universidad de Chile en la última década. | Foto: Photosport.
Solo el mencionado Hoyos, Caputto y Álvarez lograron superar el año al mando del equipo, mientras que el resto se quedó en apenas unos meses dirigiendo antes de recibir el sobre azul por parte de la dirigencia.
- Ángel Guillermo Hoyos: un año y cuatro meses
- Frank Darío Kudelka: 10 meses
- Alfredo Arias: 5 meses
- Hernán Caputto: un año y tres meses
- Marcelo Jara: 18 días
- Rafael Dudamel: siete meses
- Esteban Valencia: cuatro meses
- Cristián Romero: un mes
- Santiago Escobar: cuatro meses
- Sebastián Miranda: un mes
- Diego López: cuatro meses
- Sebastián Miranda: dos meses
- Mauricio Pellegrino: un año
- Gustavo Álvarez: dos años
Sacando cuentas, el promedio de cada entrenador al mando de Universidad de Chile en estos últimos nueve años es de apenas siete meses.
El próximo partido de Universidad de Chile
La U jugará ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este partido será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026 y tendrá a Jhon Valladares como interino de los azules, siendo así el DT número 16 en los últimos nueve años.
