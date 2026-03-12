Es tendencia:
Fútbol chileno

“Lo terminas pagando caro”: Dante Poli revela el gran error de Meneghini en U. de Chile

El técnico argentino solo obtuvo un triunfo en siete partidos al mando del Romántico Viajero.

Por César Vásquez

Francisco Meneghini duró muy poco tiempo en U. de Chile.
Universidad de Chile vivió un verdadero fracaso con Francisco Meneghiniy este no sigue siendo su entrenador. Dante Poli explicó cuál fue el fallo del argentino en el CDA.

El Romántico Viajero fue uno de los equipos que mejor mercado hizo y manteniendo la base que había rendido bien con Gustavo Álvarez, se pensaba que mostrarían una cara positiva en este 2026. Sin embargo, no pudieron estar más alejados de la realidad.

La crítica de Dante Poli a Meneghini

Francisco Meneghini solo alcanzó a dirigir siete partidos en Universidad de Chile, con un solo triunfo. Curiosamente, su único festejo fue ante Colo Colo en el Estadio Monumental, pero ni eso pudo salvarlo. La eliminación de la Copa Sudamericana ante Palestino terminó pesando mucho.

El técnico que corre con ventaja para reemplazar a Francisco Meneghini en la U de Chile

ver también

El técnico que corre con ventaja para reemplazar a Francisco Meneghini en la U de Chile

Meneghini en su adiós del Bulla, decidió hacer una profunda autocrítica y no quiso culpar a factores externos. Dante Poli aseguró que a Paqui le faltó personalidad para defender sus decisiones y no cargar con toda la responsabilidad de los malos resultados.

Terminó exculpando a todo el mundo. Está bien, desde su forma, carácter, pero eso también se le puede criticar“, indicó Poli en ESPN. Meneghini fue el segundo técnico que menos partidos estuvo en la U en el siglo XXI, solo superando a Salvador Capitano.

En un equipo con esta presión, con esta complejidad si no tienes un temperamento suficiente o te enfrentas a estas dificultades de una manera más potente, probablemente eso lo terminas pagando muy caro y es lo que le termina ocurriendo a él“, cerró Dante Eugenio Poli.

El próximo partido de Universidad de Chile será este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas contra Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. John Valladares será el entrenador interino del Romántico Viajero.

