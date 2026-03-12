Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido este sábado por la séptima fecha con Jhon Valladares como entrenador interino, esto tras la salida de Francisco Meneghini por la mala campaña del Chuncho.

Así las cosas, en la U también trabajan en encontrar al nuevo director técnico que asuma la banca. Recién sentenciada la partida de Paqui, algunos de los nombres que asoman como candidatos al puesto son Esteban González, Jorge Sampaoli y Gustavo Álvarez…

Sí, Gustavo Álvarez, el entrenador argentino al que precisamente reemplazó Meneghini y que partió en medio de un quiebre con la directiva de Azul Azul.

ver también La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

Álvarez dejó la U con aroma a combos e insultos

Y no son pocas las voces que apuntan a que la directiva de la U debe dejar el orgullo y las diferencias de lado para sentarse a conversar y convencer a Álvarez de su regreso a Universidad de Chile. Pero hay nuevos antecedentes que los hacen imposible.

Herrera tajante: Álvarez no volverá a la U después de irse casi a los combos y con insultos de por medio.

Según contó Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la salida de Álvarez en la U fue peor de lo que se creía, con amagos de pelea física e insultos.

Publicidad

Publicidad

“La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un se va y se va no más. La gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio, y audios con agresiones verbales descabelladísimas“, dijo Herrera.

ver también Proponen que Gustavo Álvarez vuelva a la U de Chile: “Que la dirigencia se saque el orgullo…”

Sobre la misma, de forma breve pero tajante, el periodista Marcelo Díaz confirmó los dichos de Herrera sentenciando que un hipotético regreso de Gustavo Álvarez a la U “es imposible“.

Resumen:

-Jhon Valladares asumirá como DT interino de Universidad de Chile ante Coquimbo este sábado.

-Francisco Meneghini dejó la banca técnica tras la mala campaña del club Azul Azul.

-Johnny Herrera reveló agresiones verbales y un conato de pelea en la salida de Gustavo Álvarez.