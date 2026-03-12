Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Un candidato menos: Johnny Herrera revela que Álvarez se fue de la U pasado a combos y agresiones verbales

Álvarez candidato en la U: Johnny Herrera revela que es imposible y cuenta que el DT dejó el CDA a nada de los combos y entre agresiones verbales e insultos inimaginables.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Johnny Herrera descarta a Álvarez: se fue de la U entre peleas y agresiones verbales.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTJohnny Herrera descarta a Álvarez: se fue de la U entre peleas y agresiones verbales.

Universidad de Chile enfrentará a Coquimbo Unido este sábado por la séptima fecha con Jhon Valladares como entrenador interino, esto tras la salida de Francisco Meneghini por la mala campaña del Chuncho.

Así las cosas, en la U también trabajan en encontrar al nuevo director técnico que asuma la banca. Recién sentenciada la partida de Paqui, algunos de los nombres que asoman como candidatos al puesto son Esteban González, Jorge Sampaoli y Gustavo Álvarez

Sí, Gustavo Álvarez, el entrenador argentino al que precisamente reemplazó Meneghini y que partió en medio de un quiebre con la directiva de Azul Azul.

La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

ver también

La IA elige: Este es el DT ideal para la U tras la salida de ‘Paqui’ Meneghini

Álvarez dejó la U con aroma a combos e insultos

Y no son pocas las voces que apuntan a que la directiva de la U debe dejar el orgullo y las diferencias de lado para sentarse a conversar y convencer a Álvarez de su regreso a Universidad de Chile. Pero hay nuevos antecedentes que los hacen imposible.

Herrera tajante: Álvarez no volverá a la U después de irse casi a los combos y con insultos de por medio.

Herrera tajante: Álvarez no volverá a la U después de irse casi a los combos y con insultos de por medio.

Según contó Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la salida de Álvarez en la U fue peor de lo que se creía, con amagos de pelea física e insultos.

Publicidad

La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un se va y se va no más. La gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio, y audios con agresiones verbales descabelladísimas“, dijo Herrera.

Proponen que Gustavo Álvarez vuelva a la U de Chile: “Que la dirigencia se saque el orgullo…”

ver también

Proponen que Gustavo Álvarez vuelva a la U de Chile: “Que la dirigencia se saque el orgullo…”

Sobre la misma, de forma breve pero tajante, el periodista Marcelo Díaz confirmó los dichos de Herrera sentenciando que un hipotético regreso de Gustavo Álvarez a la U “es imposible“.

Resumen:

-Jhon Valladares asumirá como DT interino de Universidad de Chile ante Coquimbo este sábado.

-Francisco Meneghini dejó la banca técnica tras la mala campaña del club Azul Azul.

-Johnny Herrera reveló agresiones verbales y un conato de pelea en la salida de Gustavo Álvarez.

Lee también
Piden un remember con Álvarez en la U
U de Chile

Piden un remember con Álvarez en la U

Tras la salida de Paqui: la IA revela al DT ideal para dirigir a la U 2026
U de Chile

Tras la salida de Paqui: la IA revela al DT ideal para dirigir a la U 2026

Pinilla dice una verdad incómoda sobre Paqui Meneghini en la U
U de Chile

Pinilla dice una verdad incómoda sobre Paqui Meneghini en la U

"La estrategia no...": DT de O'Higgins furia tras quedar fuera de Libertadores
Copa Libertadores

"La estrategia no...": DT de O'Higgins furia tras quedar fuera de Libertadores

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo