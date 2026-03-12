Colo Colo, aún sin convencer del todo, igual se las arregló para ser el líder de la Liga de Primera. El Cacique está en la cima de la tabla de posiciones y espera defender su lugar de aquí a la segunda rueda, donde podría sumar refuerzos.

Fernando Ortiz se quedó con las ganas de varios nombres y de seguro insistirá en ellos, pero en el Estadio Monumental también hay uno que quiere pelear su oportunidad. Se trata de Marcos Bolados, quien ha estado al margen hasta ahora debido a una grave lesión.

Luego de sufrir la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, el atacante ha estado haciendo un trabajo especial para volver lo antes posible. Y este jueves hubo novedades al respecto, ya que se conoció el plazo estimado en el que podría sumarse a los trabajos con el plantel.

Marcos Bolados trabaja con todo para volver a Colo Colo en la segunda rueda

A comienzos de temporada, uno de los problemas que tuvo Fernando Ortiz fue la lesión de Marcos Bolados. El técnico perdió a uno de los delanteros del Cacique y le ha costado encontrar variantes ante el mal momento de Javier Correa. Por suerte, Maximiliano Romero ha estado encendido, pero en la segunda rueda no puede regalar nada.

Marcos Bolados sigue con su recuperación y podría estar listo en la segunda rueda para ayudar a Colo Colo. Foto: Photosport.

Es por ello que el atacante se ha mantenido al margen pero haciendo todo para volver. Según reveló Dale Albo, mientras el plantel estaba de descanso el martes pasado, el 11 del Eterno Campeón llegó al Estadio Monumental para seguir con su recuperación.

Si bien todavía falta y todo dependerá de su evolución, el citado medio se la jugó con la fecha en la que podría estar de vuelta Marcos Bolados. Esto sería en julio, cuando esté comenzando la segunda rueda de la Liga de Primera.

Eso sí, quedará esperar para ver qué es lo que decide Fernando Ortiz. Justo antes de su lesión, el atacante estaba negociando su salida, pero todo se frenó por la emergencia médica que sufrió.

Lo único que está claro por ahora en la delantera alba es que Maximiliano Romero le está ganando el gallito a Javier Correa. Si habrá cambios es todo un misterio, pero de seguro el Eterno Campeón necesitará goles si quiere levantar el título a fin de año.

Marcos Bolados sigue trabajando para poder volver a mitad de temporada a ayudar a Colo Colo. El Cacique intentará esperarlo en lo más alto del torneo y que así pueda ser un aporte, si es que Fernando Ortiz así lo quiere.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Marcos Bolados trabaja en su recuperación mientras Colo Colo pelea para mantenerse en el liderato de la tabla. El Cacique vuelve a la cancha este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas recibiendo a Huachipato.

En resumen, Colo Colo…

Regreso estimado para la segunda rueda: El delantero, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, trabaja intensamente para volver a las canchas en julio de 2026 . Su retorno coincidiría con el inicio de la segunda mitad del torneo, siendo una variante clave para el esquema de Fernando Ortiz.

El delantero, que sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda, trabaja intensamente para volver a las canchas en . Su retorno coincidiría con el inicio de la segunda mitad del torneo, siendo una variante clave para el esquema de Fernando Ortiz. Compromiso total con la recuperación: A pesar de que el plantel tuvo días de descanso recientemente, Bolados asistió al Estadio Monumental para continuar con su rehabilitación. Este esfuerzo busca paliar la falta de alternativas ofensivas que ha tenido el “Cacique” ante el irregular momento de Javier Correa.

A pesar de que el plantel tuvo días de descanso recientemente, Bolados asistió al Estadio Monumental para continuar con su rehabilitación. Este esfuerzo busca paliar la falta de alternativas ofensivas que ha tenido el “Cacique” ante el irregular momento de Javier Correa. Incertidumbre sobre su futuro: Antes de la lesión, el atacante negociaba su salida del club, proceso que se frenó por la emergencia médica. Ahora, su continuidad dependerá de la decisión del técnico Fernando Ortiz y de si logra recuperar su lugar en una delantera donde Maximiliano Romero se ha consolidado como la figura principal.

