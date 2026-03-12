Universidad de Chile vive un momento complejo luego de la partida de Francisco Meneghini por malos resultados. Franco Calderón dio su impresión por toda la situación.

Paqui no pudo darle una identidad al equipo y tuvo más problemas que puntos en el CDA. En siete partidos dirigidos, solo ganó un partido. La eliminación de la Copa Sudamericana ante Palestino terminó costándole el cargo al entrenador argentino.

La postura de Calderón

Luego del empate 1-1 de Universidad de Chile y Universidad de Concepción, la dirigencia llegó a un acuerdo con Francisco Meneghini y este dejó de ser entrenador del club. Si bien su ciclo duró muy poco tiempo, los resultados no ayudaron a sostenerlo en el cargo.

El próximo partido de los Azules será ante Coquimbo Unido en el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Franco Calderón, uno de los referentes del plantel, se refirió a este encuentro clave para las aspiraciones del club.

“Hay que ganar si o sí“, indicó el Chaco a Radio ADN. El Romántico Viajero tiene solo 7 puntos en la Liga de Primera, mientras el líder es Colo Colo con 12 unidades. Ya sin la Copa Sudamericana por delante, el único objetivo es ganar el título nacional.

Jhon Valladares será el entrenador interino de Universidad de Chile ante los Piratas. Calderón le dio su respaldo al ex jugador del club y aseguró que “estamos bien, estamos preparados y listos“.

Franco Calderón es una de las figuras de U. de Chile. Imagen: Photosport

Respecto a la salida de Paqui Meneghini, Franco Calderón lamentó el adiós del entrenador, pero reflexionó que las cosas funcionan de esta manera. “Clararamente estamos tristes, a todos nos duele, pero el fútbol es así”, cerró el defensor.