En Universidad de Chile siguen procesando lo que fue el mazazo de haber quedado eliminados en la Copa Sudamericana. Los azules cayeron por 2-1 ante Palestino y apenas en marzo ya se quedaron sin competencias internacionales para lo que resta del 2026.

Más allá del mal manejo de Francisco Meneghini en su rol como entrenador, lo cierto es que en la U han habido rendimientos individuales en esta temporada que simplemente no han estado a la altura.

Uno que apuntó a esto fue Nicolás Péric, quien en su calidad de comentarista en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta no tuvo dudas en señalar a Franco Calderón como uno de los responsables de la derrota azul ante los árabes.

Peric critica los errores de Calderón en Universidad de Chile

El ex portero aseguró que “hay rendimientos individuales bajitos en la U. Los noto medios perdidos en algunas situaciones de juego. En los dos goles de Palestino, Franco Calderón sale mal”.

“Los dos tantos fueron errores de él. Sale en la primera, quiere apoyarse y, ¿sabes quién hizo el gol? Pues el jugador en el que quiere apoyarse. Quiere adivinar la jugada más que intuirla, el delantero la deja pasar y pasa de largo. Una locura”, agregó.

Franco Calderón tuvo un bajo cometido en la derrota de Universidad de Chile ante Palestino. | Foto: Photosport.

Para cerrar el Loco afirmó que “las respuestas individuales para Paqui también están bajísimas y eso también es algo que él no tiene, que es una cercanía. No lo tiene, es obvio, no es cercano. Tiene que hacerlo el Fede Martorell, que fue jugador y estuvo en la U”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción el lunes 9 marzo desde las 20:00 horas ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Nicolás Peric señaló a Franco Calderón como responsable de la derrota de Universidad de Chile.

El defensa Franco Calderón cometió errores específicos en los dos goles anotados por Palestino.

La eliminación de la Copa Sudamericana dejó al club sin competencias internacionales durante 2026.

