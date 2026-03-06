Muchas complicaciones ha tenido el estadio Santa Laura en el último tiempo. Desde el famoso partido de rugby de los Cóndores que nunca la cancha volvió a estar impecable, algo que al fin parece haber cambiado.

A pesar de estar en los “potreros”, como se le llamaba a la Primera B antiguamente, el recinto de Independiente luce con toda la magia que lo ha caracterizado al albergar los partidos de Unión Española.

Las mejoras en el césped son evidentes y así queda reflejado en unas imágenes a las que tuvo acceso Redgol, que son muy diferentes a lo que sucedía con el terreno de juego a comienzo de año.

Así estaba el Santa Laura a comienzo de año (Photosport)

Así luce el Santa Laura. Foto: Redgol

La bella imagen del Santa Laura

Publicidad

Publicidad

Unión Española busca un nuevo triunfo en Santa Laura

El recinto, que ya vio el debut de los rojos contra San Luis en el certamen, nuevamente recibirá a la escuadra de Gonzalo Villagra, esta vez contra Magallanes.

Ese encuentro se jugará el martes, a las 19 horas, con luz artificial. Recordar que el año pasado se trabajó durante largos meses en la instalación de nuevas torres de iluminación.

ver también “Contar la verdad”: el misterioso mensaje de Emiliano Vecchio tras salir de Unión Española

Unión Española espera conseguir una nueva victoria para afianzarse en la parte alta de la tabla. Ante los canarios vencieron por 2-0, pero después perdieron 2-1 ante Deportes Recoleta.

Publicidad

Publicidad

Tras este duelo, los hispanos jugarán como visitante ante Antofagasta, luego recibirán a Puerto Montt y viajarán al norte otra vez para jugar con San Marcos.

En resumen:

Estadio Santa Laura presenta mejoras evidentes en su césped tras problemas originados por el rugby.

Unión Española enfrentará a Magallanes este martes a las 19 horas con nueva iluminación artificial.

Gonzalo Villagra dirige al equipo hispano que busca consolidarse en la parte alta de la tabla.