Unión Española pasa por un presente muy complejo en la Primera B. Por esta razón, la dirigencia pensó en Emiliano Vecchio para que ayude al proyecto, pero todo terminó muy mal.

Los Hispanos descendieron por segunda vez en su historia, por lo que enfrentan un escenario poco conocido tanto para ellos como para sus hinchas. La categoría de plata del fútbol chileno es muy dura y cuesta mucho conseguir el ascenso. Son varios los clubes que pelean por salir de ahí.

El mensaje de Vecchio

Cuando se supo de la caída a la B de Unión Española, Emiliano Vecchio fue de los primeros que ofreció dar una mano al club en el que ya había jugado en 2012 y 2024. La dirigencia no lo dudó y anunció con bombos y platillos su regreso, pero las cosas no resultaron.

Tras solo unos días de vuelta en el Estadio Santa Laura, Vecchio y su pareja se quejaron de que la dirigencia hispana no cumplió con lo acordado, como el arriendo de un lugar o la movilización. Esto fue negado desde la directiva, pero la ruptura entre ambas partes estaba sembrada y se terminó rompiendo el contrato.

ver también Erwin Durán se defiende por el mal inicio de Rangers en la Primera B: “Tengo el mejor campeonato de la historia, no lo va a…”

Han pasado varias semanas de la salida de Vecchio y la herida no ha cerrado al parecer por el lado del jugador. Es que el futbolista de 37 años usó sus redes sociales para subir un enigmático mensaje, el cual muchos interpretaron como “palito” a la dirigencia de Unión Española.

“Nadie ensucia tu nombre mejor que la persona que está aterrada de que vayas a contar la verdad”, dice una imagen posteada en una historia de Instagram del argentino.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Luego de salir de Unión Española, Emiliano Vecchio no ha encontrado club. Pese a que se ofreció a San Lorenzo, el ex Rosario Central, Racing, Colo Colo y Santos, entre otros, sigue a la espera de una nueva oferta para continuar con su carrera futbolística.