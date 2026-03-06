Marcelo Ramírez se ha transformado en una de las voces más aplaudidas del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. Con lápiz y papel en mano, el Rambo analiza el fútbol chileno y tuvo palabras sobre el último duelo de U de Chile.

El ex portero fue crítico con el mandato de Francisco Meneghini, así como también lo ha sido con Fernando Ortiz en Colo Colo. Por contraparte, llenó de elogios a emergente DT que lo maravilló tras el último duelo: Cristián Muñoz.

Sobre “La Nona”, el Rambo explicó que “me gustan los entrenadores que preparan estrategias previas, pero que durante el partido son capaces de ir leyendo lo que pasa”. Eso, en relación al triunfo de Palestino en Copa Sudamericana.

El Rambo Ramírez explica el fenómeno “La Nona”

Durante el programa Todos Somos Ténicos, Marcelo Ramírez pus énfasis en la figura de Cristián Muñoz como uno de los grandes entrenadores chilenos en el medio. Es más, lo situó en el top de la Liga de Primera.

“Desde el primer minuto Palestino estaba jugando un partido de Copa.

(Muñoz) en su mensaje preparó a Munder para el final del partido, eso te habla de la estrategia riesgosa, pero tambien de la convicción que tiene”, señaló.

Pero no se quedó ahí, ya que el ex meta de la selección chilena aseguró que “desde Palestino y un estratega como la Nona Muñoz, estamos en vista de un gran entrenador, lo escucho y es un gran estratega”.

“Tiene ascendencia en su equipo. Que la U te empate en el final está más cerca que te gane después, sin embargo los tipos lo terminan ganando en el 97 (Palestino)”, cerró.