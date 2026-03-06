Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Rambo Ramírez entierra a Meneghini y queda flechado con este DT: “Estamos en vista de un gran entrenador”

El comentarista de TNT Sports enumeró desde su libreta las razones para posicionar al entrenador chileno en el top de la Liga de Primera.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Rambo llenó de elogios a DT chileno.
© GeminiEl Rambo llenó de elogios a DT chileno.

Marcelo Ramírez se ha transformado en una de las voces más aplaudidas del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports. Con lápiz y papel en mano, el Rambo analiza el fútbol chileno y tuvo palabras sobre el último duelo de U de Chile.

El ex portero fue crítico con el mandato de Francisco Meneghini, así como también lo ha sido con Fernando Ortiz en Colo Colo. Por contraparte, llenó de elogios a emergente DT que lo maravilló tras el último duelo: Cristián Muñoz.

Sobre “La Nona”, el Rambo explicó que “me gustan los entrenadores que preparan estrategias previas, pero que durante el partido son capaces de ir leyendo lo que pasa”. Eso, en relación al triunfo de Palestino en Copa Sudamericana.

El Rambo Ramírez explica el fenómeno “La Nona”

Durante el programa Todos Somos Ténicos, Marcelo Ramírez pus énfasis en la figura de Cristián Muñoz como uno de los grandes entrenadores chilenos en el medio. Es más, lo situó en el top de la Liga de Primera.

“Desde el primer minuto Palestino estaba jugando un partido de Copa.
(Muñoz) en su mensaje preparó a Munder para el final del partido, eso te habla de la estrategia riesgosa, pero tambien de la convicción que tiene”, señaló.

Publicidad

Pero no se quedó ahí, ya que el ex meta de la selección chilena aseguró que “desde Palestino y un estratega como la Nona Muñoz, estamos en vista de un gran entrenador, lo escucho y es un gran estratega”.

La Nona Muñoz aplaude la entrada clave de Munder en Palestino: “Para nosotros es Assadi o Altamirano en la U”

ver también

La Nona Muñoz aplaude la entrada clave de Munder en Palestino: “Para nosotros es Assadi o Altamirano en la U”

“Tiene ascendencia en su equipo. Que la U te empate en el final está más cerca que te gane después, sin embargo los tipos lo terminan ganando en el 97 (Palestino)”, cerró.

Lee también
Rambo Ramírez apunta al gran pecado albo ante la U: "Hay maneras..."
Colo Colo

Rambo Ramírez apunta al gran pecado albo ante la U: "Hay maneras..."

Rambo Ramírez sorprende al sacar a Correa ante la U
Colo Colo

Rambo Ramírez sorprende al sacar a Correa ante la U

Emblema de Colo Colo encandilado con el nivel de este jugador
Colo Colo

Emblema de Colo Colo encandilado con el nivel de este jugador

El canal que transmite Chile vs. Paraguay en el amistoso femenino
Selección Chilena

El canal que transmite Chile vs. Paraguay en el amistoso femenino

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo