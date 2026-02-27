Colo Colo está a solo un par de días de jugar el Superclásico 199 ante Universidad de Chile, donde esperan repetir los buenos resultados de las últimas semanas. Y es que el equipo de Fernando Ortiz logró cambiar un debut adverso por tres victorias al hilo, lo que lo tiene como uno de los líderes.

Para entender esta alza del Popular hay que valorar el nivel de algunos jugadores. Sin ir más lejos, en el mediocampo uno que está marcando muchas diferencias es Víctor Felipe Méndez, quien tras un 2025 donde alternó por fin puede decir que es un titular importante en el Cacique.

Así mismo lo siente Marcelo Ramírez, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que el jugador está siendo uno de los mejores volantes en esta Liga de Primera 2026.

“Es muy completo”

El Rambo aseguró que “Víctor Felipe Méndez es uno de los mejores jugadores del campeonato hoy en día. Es un jugador que puede llegar de área a área, filtrar pases y balones. Es un volante muy completo”.

Víctor Felipe Méndez elevó mucho su nivel en Colo Colo para este 2026. | Foto: Photosport.

Además, el ex arquero advirtió a Fernando Ortiz de la zona en que debe tener cuidado ante la U este domingo. “Lo más peligroso están en el mediocampo, ahí están Javier Altamirano y Charles Aránguiz. Yo creo que si Colo Colo controla a esos dos jugadores, puede ganar esa zona”.

Víctor Felipe Méndez en este 2026 con lo albos tiene un 100% de presencias de la mano de Fernando Ortiz. En los cuatro partidos suma 360 minutos de acción y registra además una asistencia.

Día y horario para el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

