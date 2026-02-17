Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

Ninguno de Colo Colo: Rambo Ramírez elige a los tres mejores arqueros en el inicio del torneo

El ex arquero de Colo Colo tiene sus elegidos: los tres mejores goleros en el inicio de la Liga de Primera 2026.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Los tres arqueros destacados por el Rambo en el inicio de la Liga de Primera.
© EDGARD CROSS/PHOTOSPORTLos tres arqueros destacados por el Rambo en el inicio de la Liga de Primera.

La Liga de Primera 2026 está a espera de la cuarta fecha tras las primeras tres jornadas. El campeonato nacional todavía está en pañales, pero el ex arquero de Colo Colo y la selección chilena, Marcelo Ramírez, ya tiene a sus favoritos con los guantes.

En conversación con RedGol, el Rambo destacó lo mostrado hasta ahora por el arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón; Vicente Bernedo de Universidad Católica y César Dutra de Deportes Concepción.

De los conocidos han andado bien Gabriel Castellón y Vicente Bernedo. También me ha gustado mucho César Dutra, que llegó al Conce… es muy buen arquero“, dijo Ramírez.

“Se lo ganó en cancha”: Marcelo Ramírez recuerda sus inicios y pide a Gabriel Maureira titular en Colo Colo

ver también

“Se lo ganó en cancha”: Marcelo Ramírez recuerda sus inicios y pide a Gabriel Maureira titular en Colo Colo

El lamento del Rambo por Nacho González

El Rambo agrega: “¿Matías Bórquez de Limache? Aún no muestra algo para tenerlo en consideración. ¿Omar Carabalí? Quizás a ese sí lo anoto“.

Castellón de la U es destacado por Ramírez.

Castellón de la U es destacado por Ramírez.

Por otro lado, el ex meta reconoció que le hubiese gustado que Ignacion González hubiese llegado a pelear el puesto con Fernando De Paul en Colo Colo, además de dejar una crítica a la directiva del Cacique.

Publicidad

Nacho González debería haberse ido a Colo Colo. Yo hablé con él. Lo llamaron, pero lo llamaron una semana antes. Había renovado hace dos semanas en Everton“, manifestó.

Rambo Ramírez hace trizas a Fernando Ortiz y trata a Colo Colo de equipo chico: “Algo pasa con…”

ver también

Rambo Ramírez hace trizas a Fernando Ortiz y trata a Colo Colo de equipo chico: “Algo pasa con…”

Rambo Ramírez sentencia que “Nacho me dijo: me tendría que haber ido de Everton a la mala. Entonces prefirió no quedar mal tachado en el medio. Pero Colo Colo no puede andar buscando arquero una semana antes del inicio del campeonato“.

Bernedo en la UC.

Bernedo en la UC.

Publicidad
Carabalí de O’Higgins.

Carabalí de O’Higgins.

Lee también
Castellón compara a Paqui con Álvarez: "No sé si son fantasmas"
U de Chile

Castellón compara a Paqui con Álvarez: "No sé si son fantasmas"

Anotó golazo de la remontada a la U de Chile y se sinceró: "Fue..."
Chile

Anotó golazo de la remontada a la U de Chile y se sinceró: "Fue..."

Castellón le pone presión máxima a la U: "Tengo mucha rabia, necesitamos..."
U de Chile

Castellón le pone presión máxima a la U: "Tengo mucha rabia, necesitamos..."

Resultados Loto martes 17 de febrero: Números ganadores sorteo 5388
Tendencias

Resultados Loto martes 17 de febrero: Números ganadores sorteo 5388

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo