La Liga de Primera 2026 está a espera de la cuarta fecha tras las primeras tres jornadas. El campeonato nacional todavía está en pañales, pero el ex arquero de Colo Colo y la selección chilena, Marcelo Ramírez, ya tiene a sus favoritos con los guantes.
En conversación con RedGol, el Rambo destacó lo mostrado hasta ahora por el arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón; Vicente Bernedo de Universidad Católica y César Dutra de Deportes Concepción.
“De los conocidos han andado bien Gabriel Castellón y Vicente Bernedo. También me ha gustado mucho César Dutra, que llegó al Conce… es muy buen arquero“, dijo Ramírez.
El lamento del Rambo por Nacho González
El Rambo agrega: “¿Matías Bórquez de Limache? Aún no muestra algo para tenerlo en consideración. ¿Omar Carabalí? Quizás a ese sí lo anoto“.
Castellón de la U es destacado por Ramírez.
Por otro lado, el ex meta reconoció que le hubiese gustado que Ignacion González hubiese llegado a pelear el puesto con Fernando De Paul en Colo Colo, además de dejar una crítica a la directiva del Cacique.
“Nacho González debería haberse ido a Colo Colo. Yo hablé con él. Lo llamaron, pero lo llamaron una semana antes. Había renovado hace dos semanas en Everton“, manifestó.
Rambo Ramírez sentencia que “Nacho me dijo: me tendría que haber ido de Everton a la mala. Entonces prefirió no quedar mal tachado en el medio. Pero Colo Colo no puede andar buscando arquero una semana antes del inicio del campeonato“.
Bernedo en la UC.
Carabalí de O’Higgins.