La Liga de Primera 2026 está a espera de la cuarta fecha tras las primeras tres jornadas. El campeonato nacional todavía está en pañales, pero el ex arquero de Colo Colo y la selección chilena, Marcelo Ramírez, ya tiene a sus favoritos con los guantes.

En conversación con RedGol, el Rambo destacó lo mostrado hasta ahora por el arquero de Universidad de Chile, Gabriel Castellón; Vicente Bernedo de Universidad Católica y César Dutra de Deportes Concepción.

“De los conocidos han andado bien Gabriel Castellón y Vicente Bernedo. También me ha gustado mucho César Dutra, que llegó al Conce… es muy buen arquero“, dijo Ramírez.

ver también “Se lo ganó en cancha”: Marcelo Ramírez recuerda sus inicios y pide a Gabriel Maureira titular en Colo Colo

El lamento del Rambo por Nacho González

El Rambo agrega: “¿Matías Bórquez de Limache? Aún no muestra algo para tenerlo en consideración. ¿Omar Carabalí? Quizás a ese sí lo anoto“.

Castellón de la U es destacado por Ramírez.

Por otro lado, el ex meta reconoció que le hubiese gustado que Ignacion González hubiese llegado a pelear el puesto con Fernando De Paul en Colo Colo, además de dejar una crítica a la directiva del Cacique.

Publicidad

Publicidad

“Nacho González debería haberse ido a Colo Colo. Yo hablé con él. Lo llamaron, pero lo llamaron una semana antes. Había renovado hace dos semanas en Everton“, manifestó.

ver también Rambo Ramírez hace trizas a Fernando Ortiz y trata a Colo Colo de equipo chico: “Algo pasa con…”

Rambo Ramírez sentencia que “Nacho me dijo: me tendría que haber ido de Everton a la mala. Entonces prefirió no quedar mal tachado en el medio. Pero Colo Colo no puede andar buscando arquero una semana antes del inicio del campeonato“.

Bernedo en la UC.

Publicidad

Publicidad