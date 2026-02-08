La U de Chile pudo ponerse en ventaja ante Huachipato luego de un centro de zurda del debutante Diego Vargas. La pelota superó al golero Sebastián Mella, pero el poste evitó que entrara. Aunque sólo por unos segundos, pues Eduardo Vargas apareció en la boca del arco para anotar el 1-0.

Pero ese tanto de Turboman no sirvió de mucho. Finalmente, quedó sólo como el descuento del Romántico Viajero en el estadio CAP. Un bombazo de Maximiliano Gutiérrez que pilló algo mal ubicado a Gabriel Castellón propició el empate 1-1 transitorio.

Y luego de una pelota detenida, el defensor argentino Renzo Malanca aprovechó la licencia de la zaga del Bulla: apareció literalmente sin marca luego de un córner en plena área grande. Tuvo tanto espacio que incluso amortiguó la pelota con su pecho antes de ponerle un derechazo que dejó sin chances al Flaco Castellón.

Otra imagen del festejo de Renzo Malanca. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Me quedó justa ahí, salió lo que salió. Contento por el gol, más por el equipo que jugó bien. También supimos atacar”, le dijo Malanca a TNT Sports. El defensor de 22 años, de todas maneras, no tuvo empacho en reconocer que su bombazo no fue un mérito propio exclusivamente.

De hecho, Malanca planteó que “salió el gol ese, fue casualidad. Pero nunca nos desesperamos, seguimos jugando. Esa es la idea, meter siempre y gracias a dios lo pudimos dar vuelta”. El ex jugador de Independiente Rivadavia piensa que ahí estuvo el gran mérito de los pupilos de Jaime García.

Renzo Malanca queda chocho con la victoria de Huachipato a U de Chile

Malanca sabía perfectamente que la U de Chile era un buen rival para lavar heridas de Huachipato, que tuvo una derrota ante Universidad Católica en la semifinal de la Supercopa. Y el debut de la Liga de Primera 2026, el equipo acerero cayó ante Cobresal en El Salvador.

“El partido vs Católica, que era importante, no se nos dieron las cosas. Después contra Cobresal creo que en el primer tiempo no atacamos mucho, no supimos cómo atacar”, dijo el trasandino sobre esa expedición al estadio El Cobre, donde los albinaranjas festejaron gracias a un penal de Steffan Pino.

Renzo Malanca mira cabecear a Eduardo Vargas, quien elevó ese frentazo. (Eduardo Fortes/Photosport).

Algo que ya forma parte del pasado en el Campeón del Sur. “Mostramos carácter, no pudimos empatar, pero pudimos sumar de a tres en casa”, afirmó Renzo Malanca, quien también reveló que él y Rafael Caroca habían conversado de que alguno haría un gol al Bulla. Y le tocó al trasandino.

Revisa el compacto del triunfo de Huachipato ante la U

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile ha perdido cinco puntos al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026, mientras que el Huachi sumó sus primeras tres unidades.

