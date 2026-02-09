Una contractura dejó fuera del duelo ante U de Chile al portero titular de Huachipato, Rodrigo Odriozola. Y ante aquella emergencia, Jaime García puso sus fichas en un mundialista Sub 20 con la selección chilena que contaba tres partidos en la Copa Chile, pero no tenía ninguno liguero en el plantel profesional.

Y debutó nada menos que en casa contra el Romántico Viajero. Por si eso fuera poco, Sebastián Mella pudo ser parte del triunfo por 2-1 que el Huachi le propinó al equipo adiestrado por Francisco Meneghini. “Este debut lo trabajé bastante en los microciclos de la selección y el Mundial”, dijo el portero en Octava Pasión.

Mella agregó que “es un gran paso en mi carrera, espero seguir fortaleciendo eso que es jugar y sumando minutos. El Mundial me sirvió mucho para ganar experiencia”. Y tiene razón: fue titular en los cuatro partidos que el equipo de Nicolás Córdova disputó en el certamen que organizó Chile y se quedó Marruecos en una recordada final contra Argentina.

Sebastián Mella en acción durante el Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Vengo trabajando hace mucho con varias personas que estuvieron detrás. Mantenerme humilde como siempre”, aseguró Mella, quien le ganó el duelo a Christian Bravo para quedarse con el puesto que Odriozola dejó vacante por un problema muscular.

Sebastián Mella recuerda a Odriozola en su debut por Huachipato ante la U de Chile

Sebastián Mella reconoció que le ha servido mucho tener al uruguayo Rodrigo Odriozola como compañero en Huachipato y lo admitió públicamente después de haber jugado todo el encuentro vs U de Chile en el estadio CAP. “Rodri siempre me ayuda con un consejo”, dijo el meta de 20 años.

Sebastián Mella en acción ante Universidad de Chile en el CAP. (Eduardo Fortes/Photosport).

“En los entrenamientos siempre busca la intensidad y que trabajemos a la par”, sentenció Mella sobre su compañero, quien también tuvo experiencia bajo la tutela de García en Ñublense de Chillán. Sí, en aquel plantel de los Diablos Rojos que se coronó campeón de la Primera B.

Por lo pronto, Huachipato debe afinar detalles para visitar a Everton de Viña del Mar este 13 de febrero desde las 18 horas y Mella quiere sumar su segundo juego por la Liga de Primera, aunque quizá la contractura de Odriozola le permita estar.

Universidad de Chile ha perdido cinco puntos al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026, mientras que el Huachi sumó sus primeras tres unidades.

