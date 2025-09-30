Es tendencia:
¡El arquero del futuro! Sebastián Mella se luce y ataja un penal para Chile ante Japón en el Mundial

El arquero nacional salvó a la Roja ante los nipones con una brillante contención luego de un polémico cobro.

Por Carlos Silva Rojas

Sebastián Mella atajó un penal.
La selección chilena juega el partido más duro de la fase de grupos del Mundial Sub 20 ante Japón, y en el primer tiempo en el estadio Nacional hubo una polémica jugada.

El árbitro marroquí Jalal Jayed cobró un polémico penal para los japoneses tras una falta de Matías Pérez, situación que ratificó luego de ir a mirar la jugada al VAR.

Se pensaba que los nipones iban a abrir la cuenta en Ñuñoa, sin embargo, el arquero de Huachipato Sebastián Mella demostró que es el meta del futuro y se lució.

El festejo de Sebastián Mella. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El festejo de Sebastián Mella. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

El delantero japonés Rento Takaoka se paró como zurdo, luego se movió para el otro costado y pateó con la derechal, pero el golero chileno estuvo sólido y sacó la pelota al remate que fue a su mano izquierda. Tremendo.

La selección chilena tuvo un envión anímico tras el penal atajado por Sebastián Mella, pero no le alcanzó para abrir la cuenta y se fueron a descansar con un 0-0 en el marcador.

Minuto a minuto: la selección chilena afronta un duelo clave contra Japón por el Mundial Sub 20

El penal que atajó Sebastián Mella a Japón

