Suenan como refuerzos en Universidad de Chile y ahora reciben respaldo de Nico Córdova en la Roja: “Están anotados”

Universidad de Chile ya piensa en la próxima temporada 2026. El Romántico Viajero quiere reforzar el plantel, y ya hay dos nombres importantes para sumarse apenas termine la Liga de Primera.

Esto tiene relación con dos jugadores que sufrieron como adversarios. Lo que hace mención a Maximiliano Gutiérrez y Sebastián Mella. Las dos jóvenes promesas pertenecientes a Huachipato, justamente el elenco que los superó en la reciente fecha del torneo local.

Pero más allá de ello, el buen rendimiento del delantero y portero confirmaron que se jugarán todas las fichas por tener su contratación apenas termina el campeonato. “Hoy los dos jugadores interesan, están anotados como posibles refuerzos para el 2026”, recalcó Marcelo Díaz Periodista en el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Respaldo de Nico Córdova a los refuerzos de la U

Lo llamativo fue que dicha información empezó a rondar en medio del partido entre Huachipato y Universidad de Chile. Lo que de inmediato generó suspicacias por la relación que existe entre ambos elencos. Sin embargo, en la Roja se enfocaron solo de las métricas y entregaron un importante respaldo.

Así fue como Nico Córdova confirmó a Maxi Gutiérrez y Sebastián Mella para los amistosos contra Perú y Rusia que se disputarán en noviembre. El delantero ya había marcado incluso en el último encuentro con Seba Miranda al mando del equipo de todos. Mientras que el golero fue de los más destacados en el Mundial Sub 20 por lo que es llamado a seguir el anhelado recambio que pide la Roja.

“Están en la selección chilena y son de Huachipato. Sebastián Mella y Maxi Gutiérrez que ha tenido una muy buena temporada”, complementó Díaz sobre el buen momento de ambos jugadores. Un dato no menor, ya que está nueva convocatoria puede significar hasta un incremento en la tasación de ambos futbolistas.

