El listado de nombres que aparecen como refuerzos de Universidad de Chile se agranda cada día más en el mercado de fichajes, donde ahora hay uno que se encamina.

Maximiliano Gutiérrez de Huachipato es el jugador que comienzan a acercar a los azules, donde su presente en Huachipato abre las puertas de inmediato en el Centro Deportivo Azul.

El atacante de 21 años tiene la gran oportunidad de dar un salto a la U, en una negociación que, según revelan, será rápida pero puede tener una variable que puede cambiar los montos.

Así también lo dio a entender Coke Hevia, quien destacó que es un jugador que puede potenciar el ataque, teniendo en cuenta que Maximiliano Guerrero no ha estado en su mejor temporada.

Maximiliano Gutiérrez se apunta en el horizonte de U de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

ver también ¿Nuevo refuerzo de U. de Chile? El seleccionado de la Roja que se mete en el grupo de jugadores azules

¿Qué pasa con Maximiliano Gutiérrez en U de Chile?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde el ex actor entregó detalles de la situación de Maximiliano Gutiérrez, quien asoma como uno de los primeros refuerzos de Universidad de Chile para 2026.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, Hevia asegura que el negocio es muy fácil de hacer para ambas instituciones, por la cercanía y lo que puede significar para el futuro en una negociación.

“Maxi Gutiérrez calza absolutamente porque Guerrero no ha tenido buen año. Calza porque los clubes son primos y habrá facilidades de pago”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, deja abierta la única duda: “Habría que ver el tema de los intereses porque con los llamados de la selección está para dar el salto al extranjero. Fuera de la hermandad, no calza el modelo de negocio”.

Publicidad