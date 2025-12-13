El mercado de fichajes se empieza a mover y nuevamente Darío Osorio asoma como uno de los candidatos a cambiar del club. La figura del Midtjylland ha destacado en este 2025 y ahora el Bayern Múnich sigue sus pasos.

El seleccionado nacional ha sido pieza clave en la campaña de Europa League donde marchan punteros. Por lo mismo, el cuadro germano ya ha mandado veedores para seguir los partidos del formado en la U de Chile.

Aunque su arribo al gigante de la Bundesliga no será tan fácil.Esto debido a que ahora se indica que tiene como competencia al alemán Said El Mala del Colonia.

“Un extremo al que el Bayern Múnich tiene en la mira es el chileno Darío Osorio. Osorio juega como extremo derecho en el Midtjylland, club de la Superliga danesa, y sus estadísticas han sido retomadas por varios clubes europeos. Sin embargo, actualmente, el extremo del FC Colonia, Said El Mala, sigue siendo el principal objetivo ofensivo del Bayern”, Christian Falk, periodista del Bild de Alemania.

La competencia de Darío Osorio para llegar al Bayern Múnich

El tema es que ambos jugadores son de gran proyección en el mercado europeo. Darío Osorio con 21 años es titular indiscutido en Midtjylland y también en la selección chilena. En tanto Said El Mala con solo 19 es titular indiscutido en el Colonia. Además puede jugar como delantero centro y como extremo. Aunque todavía no da el salto a la selección adulta.

Los números de Darío Osorio y Said El Mala. Ambos son seguidos por el Bayern Múnich.

Otro tema que marcará las negociaciones es que Osorio tiene contrato hasta 2028 y su costo es de ocho millones. Mientras que Said tiene vínculo hasta 2030 y su carta ya está catalogada en 18 millones.

Por lo que no se descartan novedades a final de año o ya para el término de temporada y que se reflejaría a mitad del 2026. Cabe consignar que cualquier movimiento será bienvenido en la U. Esto debido a que ya que tiene el 15% de la carta de Osorio y una eventual venta significarán ingresos importantes.

