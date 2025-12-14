¿Lo rescata Colo Colo? El calvario de Damián Pizarro en Le Havre se agiganta

Una de las grandes promesas del fútbol chileno es el delantero Damián Pizarro, quien deslumbró en Colo Colo y partió a los 18 años al fútbol extranjero.

El atacante fue adquirido por Udinese, pero como no se pudo adaptar al fútbol italiano, fue enviado como cedido hasta junio de 2026 a Le Havre de Francia.

La estadía de Pizarro en el cuadro de la Normandía no ha sido buena, de hecho, tampoco se acomodó al fútbol galo y la pasa muy mal.

Damián Pizarro otra vez no fue citado en Le Havre

Damián Pizarro no puede mostrarse en el fútbol francés, debido a que nuevamente ni fue ni a la banca en la derrota de Le Havre por 1-0 ante Olympique de Lyon.

El cuadro del delantero nacional está en la zona baja de la tabla de posiciones de la Ligue 1, ya que se ubica 15° con 15 puntos, a una ubicación de la zona de descenso.

Damián Pizarro puede volver a Colo Colo. Foto: Felipe Zanca /Photosport

Damián Pizarro tiene contrato hasta el final de la temporada europea con Le Havre, sin embargo, al no ser considerado suena fuerte la opción de que sea “rescatado” por Colo Colo, con una nueva cesión.

El delantero chileno apenas lleva 26 minutos en cancha en la presente campaña, en apenas dos partidos y no lleva goles.

La tabla de posiciones de la Ligue 1

