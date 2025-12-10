Colo Colo terminó la temporada de la peor forma posible tras el fracaso en el centenario sin títulos ni torneos internacionales. El Cacique ya comienza a pensar en nombres para evitar otro papelón en el 2026 y en las últimas horas apareció uno de un viejo conocido para reforzar al plantel: Damián Pizarro.

El atacante, que partiera al Udinese de Italia a mediados del 2024, no lo ha pasado bien en Europa y busca relanzar su carrera. Este martes se conoció que el jugador ya le dio el “Sí” a la dirigencia, pero todavía está muy lejos de tener todo listo para volver a Chile.

Este miércoles se conocieron nuevos detalles de la chance que tiene el apodado Haaland de Macul para pisar otra vez los pastos del Estadio Monumental. Ahí, si bien no lo descartaron, dejaron en claro que por ahora no es una prioridad.

Damián Pizarro con opciones en Colo Colo, pero…

Damián Pizarro y Colo Colo han estado en conversaciones para concretar un retorno. El delantero interesa en el Cacique para el 2026 y así ayudarlo a relanzar su carrera, pero las cosas no estarán tan simples.

El periodista Nicolás Ramírez se refirió a la situación del artillero y reveló en Sportscenter de ESPN que “no ha tenido la experiencia que su entorno y el jugador deseaban. No ha tenido continuidad, en Francia casi no ha sumado minutos y no ven con malos ojos una venida aquí para relanzar su carrera y tener algo más de confianza“.

Per más allá de las ganas, el reportero albo enfatizó en que no es prioridad. “He estado consultado y, más allá de ser alternativa, hoy el foco central no está en el centrodelantero“.

De hecho, remarcó que “las prioridades estarán en la zaga porque será una zona donde más jugadores va a perder Colo Colo porque no estarán Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Mauricio Isla“.

Con esto, habrá que esperar para ver cuáles son las movidas que hará el Eterno Campeón en el mercado para acercarse al delantero. Por ahora el dinero estará puesto para otras zonas de la cancha, pero con el 9 atento al llamado para volver.

Damián Pizarro tendrá que seguir mirando desde lejos un posible regreso a Colo Colo en 2026. El Cacique piensa en los fichajes de debe hacer para volver a pelear títulos y el goleador es uno de los nombres que tiene en carpeta.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales en su proceso en Colo Colo. En ellos aportó con 12 goles y 8 asistencias en los 3.565 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó un Campeonato Nacional y una Copa Chile.