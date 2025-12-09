El terrible centenario tiene a Colo Colo buscando desde ya a los jugadores que le ayudarán a mejorar la imagen. El Cacique mostró una versión muy lejana a la que los hinchas esperaban en los 100 años y ahora comienza a mirar refuerzos, donde puede sorprender con un retorno.

En la dirigencia de Blanco y Negro preparan una renovación total más allá de si Fernando Ortiz siga o no. Y uno de los jugadores que tienen en la mira el Eterno Campeón no lo ha pasado bien y quiere volver, al punto de que ya le dio el “Sí”.

En una negociación sin muchos problemas, el Cacique tiene un acuerdo con el atacante para el 2026. Sin embargo, ahora tiene que sentarse a negociar con su club, donde podrían complicar todo.

Damián Pizarro le pide a Colo Colo sacarlo de Europa

Colo Colo quiere dar uno de los grandes golpes del mercado de fichajes 2026 con el retorno de Damián Pizarro al fútbol chileno. El delantero partió del Cacique hace ya más de un año, pero no ha logrado afirmarse en su paso por Europa.

Damián Pizarro le dio el “Sí” a Colo Colo para volver, pero no será fácil. Foto: Photosport.

Tras fracasar en el Udinese de Italia, el atacante se fue a jugar al Le Havre de Francia, pero las cosas no mejoraron. Sin ser considerado ni para la banca, se cansó de esperar y quiere relanzar su carrera con la camiseta a la que le juró amor eterno.

Publicidad

Publicidad

Fue el periodista Cristián Alvarado quien dio a conocer esto en Los Tenores de Radio ADN este martes. “Hay un jugador que puede retornar al Estadio Monumental“, comenzó señalando.

Fue ahí que el reportero albo destapó que es el goleador a quien buscan en Colo Colo. “El nombre por el que hace gestiones Blanco y Negro porque no vive un buen presente y está en Udinese, en rigor en Francia: Damián Pizarro“.

ver también ¡Hay hasta reemplazante! Revelan vuelta de chaqueta de la dirigencia de Colo Colo con Fernando Ortiz

Eso no fue todo, ya que remarcó que el delantero quiere venir a toda costa, pero será el Udinese el que defina todo. “Ha jugado poco y nada. Se están comunicando y recibieron un sí de respuesta, pero tienen que conseguir un préstamo para retornar“.

Publicidad

Publicidad

Quedará esperar para ver cómo es que termina esta teleserie. En ese puesto está Javier Correa muy cuestionado y Salomón Rodríguez arma las maletas al no haber rendido, por lo que puede tener un escenario ideal para tomar el puesto.

Damián Pizarro se ilusiona con volver a Colo Colo en la temporada 2026. El Cacique puede repatriar a una de las joyas del nuestro fútbol y así permitirle relanzar una carrera que prometía mucho pero se estancó.

¿Cuáles fueron los números de Damián Pizarro en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Damián Pizarro logró disputar un total de 58 partidos oficiales. En ellos aportó con 12 goles y 8 asistencias en los 3.565 minutos que acumuló dentro de la cancha. Ganó un Campeonato Nacional y una Copa Chile.

Publicidad

Publicidad