Colo Colo no lo ha pasado nada de bien en lo que debía ser un año de fiesta y buscará sanar sus heridas en el 2026. El Cacique ha tenido un centenario para el olvido a nivel masculino y la mira ya está puesta en el año que viene, donde puede tener no sólo refuerzos, sino que también importantes retornos.

Después de años de haber peleado el título y de haber tenido participación internacional consecutiva, en el Eterno Campeón están intentando salvar el 2025 con la Copa Sudamericana. Pero más allá de si se logra la clasificación, hay un trio de jugadores que quiere volver al Estadio Monumental.

La casualidad es que los tres partieron del Cacique con enormes polémicas y situaciones que desarmaron planteles. Es por ello que, más allá de sus ganas, será el club el que tome la decisión de si son bienvenidos en la Ruca una vez más.

Tres que se fueron con polémica ahora quieren volver a Colo Colo

Durante los últimos años, Colo Colo ha tenido varias salidas de jugadores en medio de polémicas y que han sacudido a los hinchas. Y si bien cada uno ha escrito su propia historia, lo cierto es que hay algunos que no olvidan e incluso sueñan con sentir lo que significa jugar por el Cacique.

En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa sorprendió al revelar que hay un trio que quiere puro regresar al Estadio Monumental. “Esto lo tengo más o menos chequeado. Hay tres jugadores que quieren volver”, comenzó señalando.

¿Pero quiénes son esos tres que buscan un retorno a Colo Colo. Según detalló el reportero albo, se trata nada menos que de Damián Pizarro, Jordhy Thompson y Maximiliano Falcón.

El primero es quien quizás se fue más tranquilo del Cacique. El delantero fue fichado por el Udinese de Italia y partió rumbo a Europa a buscar minutos, pero no le ha ido nada de bien. De hecho, dejó el Zebrette para tratar de tener más rodaje en Le Havre de Francia, pero le ha ido peor. Ante esto, ya comenzó a coquetear con el Eterno Campeón con guiños en redes sociales.

Ya desde el segundo las cosas se ponen más complicadas. Jordhy Thompson dejó Colo Colo luego de toda la polémica y denuncias por femicidio frustrado con quien hoy es su pareja. Los problemas no lo han soltado incluso retomando su relación, ya que cambió de agencia de representación de forma repentina y peleado con sus ex agentes.

Finalmente está el caso del Peluca, uno de los jugadores que más sintió el Eterno Campeón esta temporada. Considerado como pieza vital para Jorge Almirón, se fue al Inter Miami en un conflicto con la dirigencia por no presentarse a entrenar. Ahora su deseo es regresar al Estadio Monumental, aunque se desconocen mayores detalles.

Colo Colo tiene en la mesa tres nombres para poder reforzarse de cara a la temporada 2026. Será decisión del Cacique si perdona la manera en la que los tres partieron y así darles una oportunidad en el lugar del que no se logran olvidar.

Colo Colo por ahora evita pensar en refuerzos y trabaja para lo que será un duelo clave en la Liga de Primera. Este sábado 8 de noviembre el Cacique va al Estadio Santa Laura a enfrentar a Unión Española desde las 15:00 horas.

