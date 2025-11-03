Se viene uno de los partidos de la fecha en el fútbol chileno, donde Unión Española recibirá a Colo Colo. Ahí, el escapar del descenso en el local y la lucha por ir a Copa Sudamericana en los albos son las motivaciones.

Por eso, los hinchas hispanos piden a gritos que el Santa Laura sea una caldera este sábado, con la idea de ganar y de una vez por todas salir de la zona roja. Por su parte, fanáticos del Cacique quieren también decir presente.

Y como la última palabra la tiene el local, desde la dirigencia hispana alzaron la voz y dejaron en clara su postura. Para sorpresas de todos, pidieron presencia de hinchada alba junto a una particular medida.

¿Cuánto público de Colo Colo habrá ante Unión Española?

Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, espantó las dudas y dio lapidaria noticia a los hinchas locales. Eso, con respecto a la presencia de fanáticos de Colo Colo para el duelo en Santa Laura.

“A falta de confirmación de la Delegación Presidencial, tendremos público visitante. Serían 2.500 asientos en galería y 1.000 en Andes, que la partiríamos en dos. Creemos que habrá más de nuestra gente”, dijo el gerente de Unión, a Independencia Hispana.

En redes sociales rápidamente los hinchas del Rojo pusieron el grito en el cielo, considerando la polémica medida en medio de una situación crítica del equipo. Ahora, la última palabra la tiene la Delegación Presidencial.

El partido entre Unión Española y Colo Colo está programado para este sábado 8 de noviembre, a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura. Unión Española debe ganar si quiere dar caza a Limache y Everton, que están uno y dos puntos arriba respectivamente.

