Siguen las polémicas en el caso Santiago Morning. Es que el descendido equipo en la Primera B tuvo doble castigo: uno de nueve puntos por no pago de cotizaciones y otro de seis (que aún no se hace efectivo) por el caso Esteban Paredes.

Eso, ya que el gerente deportivo del club y goleador histórico del fútbol chileno fue acusado de dar instrucciones en dos duelos, siendo que no estaba autorizado para eso.

Por ello, el Tribunal de Disciplina de la ANFP avisó que le descontarán los puntos de los triunfos ante Cobreloa y Magallanes. Justamente, esos tres puntos dejan a los loínos como segundos del torneo y se ahorran jugar cuartos de final de la liguilla del ascenso (clasifican directo a semis).

Esteban Paredes le avisa a Cobreloa

Esteban Paredes tomó la palabra, consumado el descenso de Santiago Morning a la Segunda División, y le mandó directo recado a Cobreloa por la denuncia que le dio puntos valiosos al equipo loíno.

“Ese tema lo está viendo don Luis (Faúndez), como dijo él, creo que están sumamente equivocados con el tema de los seis puntos, vamos a apelar en la semana por el tema de la multa que también es bastante dinero“, reveló a Primera B Chile.

Con ese panorama por delante, aún la ANFP no puede programar los cuartos de final de la liguilla del ascenso de Primera B, ya que no se sabe si Cobreloa o Deportes Copiapó jugarán la instancia.

Cobreloa derrotó a Curicó en su último duelo /Photosport

En Calama esperan que se confirme la información oficial desde Quilín, por lo que finalizarían segundos en la tabla y esperarían rival en la semifinal de un torneo que sigue en medio de la polémica.

