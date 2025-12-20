Tras confirmarse la llegada de Matías Fernández Corderocomo primera incorporación de Colo Colo para la temporada 2026, se reveló que el entrenador Fernando Ortiz pidió un arquero argentino para reforzar su plantel.

El nombre escogido por el “Tano” es el de Esteban Andrada, de pasado en Boca Juniors y Monterrey, donde coincidió con él, con actualidad en Zaragoza de España, a quien busca para que le quite el puesto a Fernando De Paul.

A todas luces, parece una empresa difícil de lograr para Colo Colo; sin embargo, el medio partidario DaleAlbo reveló la noticia que el técnico Ortiz y los hinchas albos querían escuchar: el jugador tiene interés en reforzar al Cacique.

Colo Colo se frota las manos: Arquero “quiere venir”

La publicación reveló que “pese a que la billetera del club para esta nueva temporada está lejos de ser importante, Esteban Andrada tomó una postura clara: su deseo es salir de Europa y convertirse en el arquero albo“.

Además, DaleAlbo agrega que Fernando Ortiz “se ha comunicado con el arquero de manera constante y le ha detallado importantes aspectos del club, sus instalaciones y los objetivos que podrían conseguir en Macul”.

Pero hay un tema que el futbolista deberá resolver si quiere venir a Colo Colo. “Monterrey, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2027, no lo dejaría partir fácilmente“, indica el medio y añade que “esto no quiere decir que la negociación se pueda dar de manera rápida y sencilla”.

Esteban Andrada, el arquero que quiere Fernando Ortiz para Colo Colo (Getty Images)

Los números de Esteban Andrada en España

Tras jugar el Mundial de Clubes con el Monterrey, el meta argentino partió a préstamo al Zaragoza de la Segunda División hispana, donde apenas disputó nueve encuentros, con 810 minutos en cancha, recibió 15 goles en contra y sólo dos veces entregó su valla invicta.

