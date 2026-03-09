Colo Colo dejó atrás el Superclásico y volvió a los triunfos para tomarse el liderato de la Liga de Primera. Los albos obtuvieron una importante victoria contra Audax Italiano. Fernando Ortiz respira con más tranquilidad.

El entrenador logró recuperar terreno y callar algunas de las críticas que le llegaron después de perder contra U. de Chile. En Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto destacó el trabajo de Ortiz en La Florida.

“Hay que darle una al técnico. Lo terminó ganando bien y fue superior al Audax. Sin hacer un partido brillante, tuvo buenos momentos y el técnico terminó teniendo razón al cambiar el sistema y en cambiar a los jugadores. El equipo que puso con Pastrán asistiendo y Romero definiendo, le terminaron dando la victoria”, valoró el ídolo del Cacique.

“Fernando Ortiz terminó teniendo razón” | Photosport

Los elogios de Marcelo Barticciotto al trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo

“Tuvo más situaciones para estar más cerca del 2-0 que Audax del empate, hizo un partido correcto después de perder el Superclásico. Era una interrogante cómo iba afrontar este partido, un duelo complicado con un rival difícil, pero Audax no le opuso resistencia”, sumó.

“Colo Colo tuvo para aumentar el marcador, tuvo 3-4 clarísimas para estar más tranquilo, no terminó sufriendo. El rival podía haber empatado, pero hizo un partido correcto donde fue superior. Para Colo Colo era fundamental ganar para recuperar la confianza“, valoró también.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Colo Colo será el lunes 16 de marzo en el Estado Monumental. El equipo de Fernando Ortiz recibirá a Huachipato a las 20:30 horas.