Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Terminó teniendo razón”: Barticciotto cuenta el gran acierto de Ortiz para ganar en Colo Colo

Marcelo Barticciotto salió a apoyar a Fernando Ortiz después del triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz recibe los elogios de Barticciotto
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTFernando Ortiz recibe los elogios de Barticciotto

Colo Colo dejó atrás el Superclásico y volvió a los triunfos para tomarse el liderato de la Liga de Primera. Los albos obtuvieron una importante victoria contra Audax Italiano. Fernando Ortiz respira con más tranquilidad.

El entrenador logró recuperar terreno y callar algunas de las críticas que le llegaron después de perder contra U. de Chile. En Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto destacó el trabajo de Ortiz en La Florida.

Hay que darle una al técnico. Lo terminó ganando bien y fue superior al Audax. Sin hacer un partido brillante, tuvo buenos momentos y el técnico terminó teniendo razón al cambiar el sistema y en cambiar a los jugadores. El equipo que puso con Pastrán asistiendo y Romero definiendo, le terminaron dando la victoria”, valoró el ídolo del Cacique.

“Fernando Ortiz terminó teniendo razón” | Photosport

“Fernando Ortiz terminó teniendo razón” | Photosport

Los elogios de Marcelo Barticciotto al trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo

Tuvo más situaciones para estar más cerca del 2-0 que Audax del empate, hizo un partido correcto después de perder el Superclásico. Era una interrogante cómo iba afrontar este partido, un duelo complicado con un rival difícil, pero Audax no le opuso resistencia”, sumó.

Colo Colo tuvo para aumentar el marcador, tuvo 3-4 clarísimas para estar más tranquilo, no terminó sufriendo. El rival podía haber empatado, pero hizo un partido correcto donde fue superior. Para Colo Colo era fundamental ganar para recuperar la confianza“, valoró también.

Publicidad

El próximo partido de Colo Colo será el lunes 16 de marzo en el Estado Monumental. El equipo de Fernando Ortiz recibirá a Huachipato a las 20:30 horas.

Lee también
Los especiales elogios de Barti a dos silenciosos de Colo Colo
Colo Colo

Los especiales elogios de Barti a dos silenciosos de Colo Colo

El fichaje de TNT Sports que revoluciona los medios deportivos
Chile

El fichaje de TNT Sports que revoluciona los medios deportivos

Barticciotto pone la pelota al piso con Yastin Cuevas: "Debe tener..."
Colo Colo

Barticciotto pone la pelota al piso con Yastin Cuevas: "Debe tener..."

Refuerzo de UdeC aplaude a históricos de la U, pero les advierte
Campeonato Nacional

Refuerzo de UdeC aplaude a históricos de la U, pero les advierte

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo