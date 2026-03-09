Redman se titula campeón del Astara Chile Classic

Una jornada con cuatro golpes bajo el par de la cancha fue suficiente para que el estadounidense Doc Redman asegurara el primer lugar y el título del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank 2026, que se disputó en el Prince of Wales Country Club.

El originario de Carolina del Norte terminó las cuatro jornadas con 265 golpes, que equivale a -19 y superó por cinco impactos a sus compatriotas Cooper Dossey y Michael Johnson. En la ronda final del domingo anotó ocho birdies (en los hoyos 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 y 17) y cuatro bogeys (4, 7, 15 y 16).

“Fue mucho tiempo de espera. He estado trabajando duro, con altos y bajos y con mucho apoyo de mi esposa y de mi familia. Seguí creyendo en mi hasta que sucedió esto. Siento mucha satisfacción y este título me dará más confianza a futuro“, dijo Doc Redman después de levantar el cóndor de lapislázuli, el trofeo al ganador del torneo.

Doc Redman se quedó con el Astara Chile Classic.

El campeón del Astara Chile Classic fue campeón del US Amateur en 2017 en una final de infarto, donde anotó un eagle y un birdie para forzar un desempate. El 2019 ingresó al PGA TOUR tras ser segundo en el Rocket Mortgage Classic y al año siguiente clasificó a los playoffs de la FedEx Cup.

La suerte de los chilenos

El Astara Chile Classic fue un escenario propicio para los golfistas argentinos, ya que tres jugadores de ese país aparecieron dentro del Top 10 de la competencia. El amateur Segundo Oliva Pinto y Jorge Fernández Valdés finalizaron en el cuarto puesto (-13), en tanto que el Augusto Núñez quedó octavo, con -12.

Publicidad

Publicidad

El chileno Cristóbal del Solar terminó el torneo en la posición T34 (-7) y Gustavo Silva en la T 58 (-3), después de firmar sus tarjetas de la jornada dominical en -4 y -1, respectivamente.