Universidad Católica

Estuvo en el Real Madrid y luego U Católica no lo pudo retener: la nueva joya panameña

Elan Hidalgo estuvo a prueba en la UC por dos semanas, pero la familia decidió dejarlo en Estados Unidos, donde ahora se lo pelean con Panamá.

Por Cristián Fajardo C.

Elan Hidalgo hace carrera en Estados Unidos y estuvo a pasos de Universidad Católica.
El fútbol chileno está necesitado de grandes estrellas que vengan a levantar la competencia, por lo mismo Universidad Católica estuvo muy cerca de lograrlo con una joya del fútbol panameño que incluso pasó por el Real Madrid.

Así lo detallaron en el sitio Fútbol Centroamérica donde compartieron la historia de Elan Hidalgo, el joven de 14 años que es llamado a ser la nueva figura de la selección de Panamá.

Fue César Mosquera quien contó la historia de este gran jugador de proyección, que, por ahora, se lo pelean entre Panamá y Estados Unidos, con llamados a sus selecciones.

Por lo mismo, el pudo tener un gran paso por San Carlos de Apoquindo con la UC, pero fue su familia la que decidió mover el rumbo de su carrera para dejarlo en Estados Unidos.

Elan Hidalgo fue citado a la Sub 15 de Panamá, aunque también ha sido citado por Estados Unidos.

Elan Hidalgo es la nueva joya de Panamá

Elan Hidalgo tiene 14 años y nació en Estados Unidos, aunque su padre es panameño. Luego de una gran temporada en el Sporting Athletic Club de la MLS NEXT recibió el gran llamado a la Sub 15 de la selección de Panamá.

“El año pasado estuvo entrenando a las Sub 17 de Panamá que fue al Mundial de la categoría. Es un mediocampista ofensivo, ambidiestro, con una gran toma de decisiones en el último tercio, moderno con mucho box to box”, explican.

Sus grandes condiciones lo llevaron al radar del Real Madrid y luego, a pruebas con Universidad Católica, donde lo quisieron reclutar pero algo falló en el último minuto.

“Un talento que en 2022 entrenó con Real Madrid y a fines de 2023 pasó pruebas con éxito en la U Católica y luego de dos semanas le dijeron que lo querían reclutar. Pero al estar Chile, que es más lejos que en Estados Unidos, decidieron que continuara allá”, detallan.

“En 2025 fue de locos, llamado a la selección Panamá, septiembre llamado a la selección de Estados Unidos Sub 15 para entrenar con ellos. Es un talento en proyección”, finalizó.

