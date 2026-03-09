Universidad Católica sigue procesando lo que fue su dura derrota ante O’Higgins en Rancagua. Los cruzados dejaron pasar una buena oportunidad de ser líderes en solitario, enfrentando más encima a un equipo que venía de jugar a mitad de semana en la Copa Libertadores.

Para más remate este duelo tuvo una polémica especial tras la pelea entre Matías Palavecino y Clemente Montes. ¿El motivo del encontronazo? Pues que el volante no le permitió al delantero servir un tiro libre.

Esto fue duramente analizado por el periodista Manuel de Tezanos, quien en el programa Tarde Pero al Balong le cayó fuerte a Montes por su actitud y poco aporte en el ataque cruzado.

De Tezanos critica actitud de Montes en Universidad Católica

El periodista partió diciendo que “lo de Clemente Montes con Matías Palavecino es más preocupante por el lado de Montes, de no lograr controlarse con un compañero de equipo. No me parece que Palavecino sea de mucho alarde físico”.

Clemente Montes fue duramente criticado por Manuel de Tezanos tras la derrota de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

“Más allá de que la jugada termina dándole la razón a Palavecino por cómo se ejecuta, el jugador en general tiene que cuidarse con tantas cámaras. El otro día ya se pasó de revoluciones y lo echaron”, agregó.

Para cerrar, De Tezanos advirtió que “ahora queda expuesto con esta jugada con un compañero. No sé qué le pasa a Montes la verdad. Es un jugador con mucho potencial, pero que no termina de explotar”.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados regresarán a la acción ante Everton el sábado 14 de marzo a las 20:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad Católica perdió ante O’Higgins en Rancagua, desperdiciando la oportunidad de ser líder solitario.

Clemente Montes y Matías Palavecino protagonizaron una pelea por ejecutar un tiro libre.

El periodista Manuel de Tezanos criticó la falta de control emocional de Montes.

