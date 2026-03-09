Mientras el Superclásico ganado por U de Chile sigue pegando fuerte en algunos, un ídolo azul sigue atento el camino de su equipo. Por eso, Diego Rivarola apeló a la historia de los goleadores para recordar sus años de azul.

Bajo su participación con JugaBet, Gokú se pronunció sobre los delanteros de los tres grandes que son/fueron mejores que él. Ahí se le nombraron importantes artilleros de la U, Colo Colo y U Católica, donde solo escogió a uno.

Lucas Barrios, Juan Manuel Olivera, Gustavo Canales, Fernando Zampedri, Humberto Suazo y Esteban Paredes fueron parte del repertorio de cracks. Pero para el ex goleador azul solo uno fue un “gran goleador”.

Rivarola no la pensó dos veces

Para Diego Rivarola, solo Humberto Suazo fue un gran artillero que superó su carrera en U de Chile. Gokú se inclinó por el actual DT de San Luis de Quillota, quien en Colo Colo, México y la Roja la rompió.

“Gran goleador, no puedo decir nada. El Chupete tremendo goleador y tremendo jugador”, valoró Gokú, en diálogo con JugaBet. El ídolo azul se puso por sobre el nivel actual del Toro Zampedri y el goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes.

Diego Rivarola llegó en el año 2000 a U de Chile, proveniente de Santiago Morning. Ahí jugó hasta el 2001, teniendo otros recordados pasos entre 2003-2005 y 2010 y 2012, donde ganó la Copa Sudamericana.

Con los azules marcó un total de 102 goles en 289 partidos, ganándose el cariño de la hinchada por sus recordados tantos en Superclásicos ante Colo Colo. Gokú hoy las hace de comentarista en ESPN Chile.

Video: así votó Diego Rivarola: