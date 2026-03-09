Este volante ofensivo y delantero chileno de 20 años nació en Miami y ha sido la gran apuesta de Humberto Suazo en el inicio de San Luis de Quillota por la Primera B 2026. Se trata de un jugador que desde marzo de 2022 milita en el fútbol formativo de los Canarios.

Y en el comienzo de esta campaña, ha dejado actuaciones que llamaron la atención. En la segunda fecha, Fabián Pastenes le anotó un gol a Curicó Unido, aunque el partido terminó empatado y envuelto en una polémica gigante por un gol literalmente con la mano que convirtió Leandro Benegas.

Pastenes, quien tuvo un paso por la academia del Inter Miami, volvió a dar muestras de su calidad en la categoría de plata del fútbol chileno. Esta vez, lejos de Quillota: fue en el estadio Iván Azócar Bernales de Talca, donde el cuadro sanluisino igualó 1-1 ante Rangers.

La lucida definición de Pastenes ante Campestrini. (Foto: San Luis de Quillota).

El “21” primero dispuso una opción, pero no pudo vencer a Cristian Campestrini con un remate que intentó ajustar al segundo palo. Pero sí lo logró en los 64′, cuando encontró un gran pase al espacio de Sergio Vergara. Pastenes anticipó al experimentado golero y definió de globito.

“Mira dónde arranca, completamente habilitado, le saca un metro por lo menos a su marcador en ese pique. Es notable lo que hace Pastenes”, describió Gonzalo Fierro, el comentarista que tuvo TNT Sports en la transmisión de aquel encuentro, válido por la tercera jornada de la Liga de Ascenso. Donde también hubo una tremenda polémica.

El gran pase-gol de Sergio Vergara a Fabián Pastenes. (Captura TNT Sports).

Fabián Pastenes, el chileno nacido en Miami que responde con goles a Chupete Suazo

El Chupete Suazo tiene mucha confianza en el oriundo de Miami, Fabián Pastenes, aunque no pudo sonreír con San Luis de Quillota en Talca. Pero de todas maneras los Canarios rescataron un punto gracias a una gran tapada de Nicolás Peranic, quien atajó un penal de Gary Moya sobre el final.

De todas formas, eso no mengua las buenas actuaciones de Pastenes, quien tiene mucha gratitud con el otrora goleador sanantonino, su entrenador. “Mis compañeros me ayudaron y hablaron, el profe Humberto también me habla durante el partido. Entro con confianza a la cancha a dar todo”, dijo el jugador de 20 años a Soy Canario.

Fabián Pastenes festeja junto a Sebastián Parada. (Foto: San Luis de Quillota).

Y luego de su primer tanto ante los curicanos, se mostró emocionado. “Feliz, orgulloso, se lo dedico a mi familia que está en Estados Unidos. No sabía cómo celebrar, quería gritar con la barra. He crecido como futbolista y como persona, la confianza me ayuda mucho. Donde me necesite el profe estoy disponible”, se comprometió el Fabi Pastenes, quien sueña con seguir así en la Primera B 2026.

