Manley Clerveaux dejó su huella de inmediato en el partido que Deportes Puerto Montt le ganó a Deportes Recoleta con un tiro que fue inatajable para el arquero Jaime Vargas. El atacante haitiano ingresó en el entretiempo al partido por la 3° fecha de la Primera B.

Sustituyó a Juan Jaime. Y poco menos de 10 minutos después, Clerveaux puso el 3-1 definitivo a favor del Velero. Lo hizo gracias a la ayuda de un muy buen pase al espacio de Jason Flores con una jugada que tiene muy patentada: encarar desde el costado izquerdo hacia el centro.

El ariete que pertenece a los registros de Colo Colo se abrió el espacio y sacó un tiro raso imposible para el promisorio golero del elenco recoletano. Según el registro de TNT Sports, fueron 72’1 los metros que recorrió Clerveaux para anotar el tanto que liquidó el encuentro a favor del líder del certamen.

Manley Clerveaux ha tenido un gran arranque en Deportes Puerto Montt. (Foto: Adictos por el Fútbol).

Y a falta de poco menos de 10 minutos para el cierre del encuentro, la velocidad del haitiano fue clave para la segunda expulsión del Reco, que había lamentado una roja directa para Javier Espinoza en los 59 minutos. Esta vez, el castigado fue el arquero por una falta fuera del área que el juez Víctor Abarzúa estimó de último recurso y para ahogar una manifiesta ocasión de gol.

Parte del festejo de Manley Clerveaux en Deportes Puerto Montt. (Captura TNT Sports).

Manley Clerveaux pone un broche de oro para Puerto Montt y provoca expulsión de Jaime Vargas

En defensa del portero Jaime Vargas, esa pelota larga que Jesús Pino le lanzó a Manley Clerveaux tuvo un rebote algo extraño en la cancha artificial del estadio Chinquihue donde siempre hace de local Deportes Puerto Montt, por ahora líder del certamen.

Una toma del choque de Vargas a Clerveaux. (Captura TNT Sports).

Vargas embistió a Clerveaux fuera del área y al juez no le quedó otra que sancionarlo con la tarjeta roja. Para colmo de males, al staff técnico encabezado por Francisco Arrué no le quedaban cambios. Por ende, fue Nicolás Carvajal quien se puso los guantes, dejó su lugar en el mediocampo y fue a la custodia de la portería.

Otra imagen del choque de Jaime Vargas ante el haitiano Clerveaux. (Captura TNT Sports).

Luego del encuentro, el gerente deportivo de los Delfines valoró la victoria. “Teníamos dudas con las bajas, no sólo la del Tibu (Luciano Vázquez) que está en Argentina pasando un momento difícil con su familia. Le deseo mucha fuerza”, dijo Pablo Soto, gerente deportivo de Deportes Puerto Montt, a Mi Sur Deportes.

“Y les tenemos mucha fe a los muchachos que trajimos. Los que entraron hicieron un muy buen partido y demostrarmos que tenemos un buen plantel”, añadió Soto. Dentro de esos refuerzos destacados figura Manley Clerveaux, aunque también el argentino Alexis Sabella, quien fue titular y abrió el marcador.

Revisa el compacto del triunfo de Puerto Montt ante Recoleta

Así va Deportes Puerto Montt en la tabla de posiciones de la Primera B

Al cabo de tres fechas, Deportes Puerto Montt marcha como líder en la tabla de la Primera B 2026. El equipo de Emiliano Astorga tiene puntaje ideal en este inicio liguero y en la cuarta fecha recibirá a Deportes Santa Cruz.

