Primera B

Cambio y al suelo: el primer cruce fuerte de Manley Clerveaux en Deportes Puerto Montt vs Antofagasta

El atacante haitiano de 19 años tuvo un duelo aparte con el capitán de los Pumas, que le mostró su rabia al caribeño que pertenece a Colo Colo cuando fue reemplazado.

Por Jorge Rubio

Manley Clerveaux entró en el minuto 2 del partido y fue reemplazado en los 80.
© Captura TNT Sports.Manley Clerveaux entró en el minuto 2 del partido y fue reemplazado en los 80.

Manley Clerveaux comenzó como suplente en Deportes Puerto Montt, pero rápidamente tuvo que saltar al campo de juego para medirse a Deportes Antofagasta. Una pequeña lesión muscular de Salvador Negrete trastocó desde el inicio el plan que tenía Emiliano Astorga.

Por eso mismo, el experimentado DT decidió sacar al extremo cedido por la Universidad de Chile para hacer jugar al haitiano que se integró a préstamo desde Colo Colo. Clerveaux se movió por ambas puntas y dejó algún destello de velocidad y técnica en la Perla del Norte.

También se ganó una tarjeta amarilla por frenar con su mano la pelota en una disputa con Sebastián Leyton. “No dejó jugar”, describió el periodista Matías Larraín en el estadio Regional Calvo y Bascuñán. Eso motivó la sanción sin dudas del árbitro Francisco Soriano.

Cuatro minutos más tarde, cuando el cronómetro marcaba 79 minutos, Astorga decidió poblar la defensa lo más posible. Mandó a Jesús Pino en lugar de Clerveaux, quien tuvo una controvertida salida de la cancha. De hecho, fue empujado por el capitán de los Pumas, Cristián Díaz.

El empujón de Díaz a Clerveaux. (Captura TNT Sports).

Todo eso lo vio el juez, quien ordenó al haitiano a ponerse de pie. A la escena se sumó el autor del primer gol, Gabriel Castillo, para defender al caribeño. “Fue un error innecesario eso de Díaz”, opinó Danilo Díaz en la transmisión del partido que hizo TNT Sports.

Manley Clerveaux fue reprendido duramente por el capitán de los Pumas. (Captura TNT Sports).

Manley Clerveaux deja mosqueado al capitán de Antofagasta en la victoria de Puerto Montt

Manley Clerveaux volvió a mostrar que cuenta mucho para el DT de Deportes Puerto Montt y prácticamente jugó como titular en la gran victoria ante Deportes Antofagasta. Pero Astorga eligió defender como pudiera el triunfo en los minutos finales.

Gabriel Castillo respaldó a Manley Clerveaux en su salida. (Captura TNT Sports).

Por eso mandó al campo de juego a Pino y al zurdo defensor Francisco Calisto, quienes colaboraron en clausurar la portería custodiada por Gonzalo Collao, quien tuvo una dosis de fortuna: en una mala salida, Mathias Suárez cabeceó el balón directamente al travesaño en la jugada que pudo ser el 2-2.

Jesús Pino y Francisco Calisto entraron sobre el final. (Captura TNT Sports).

El siguiente partido del Velero en la Primera B será ante otro puntero que tiene seis unidades: Deportes Recoleta, que suma triunfos ante Santiago Wanderers y la Unión Española. El cuadro adiestrado por Francisco Arrué visitará el Chinquihue el 8 de marzo a contar de las 18 horas.

Revisa el triunfo del Velero ante Deportes Antofagasta

Así va Puerto Montt en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt jugará un duelo de líderes en la tabla de la Primera B ante el Reco.

