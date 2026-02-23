Manley Clerveaux tomó una decisión clave a principios de año y emigró a préstamo rumbo a Deportes Puerto Montt desde Colo Colo. Y esa movida comienza a darle réditos, pues anotó su primer gol en el Velero, que venció 2-0 a Deportes Copiapó en el comienzo de la Primera B.

Los Delfines se habían puesto en ventaja gracias al tanto de otra incorporación: Jason Flores, quien aprovechó un lindo pase de Salvador Negrete y abrió la cuenta en el hermoso estadio Chinquihue. Corrían 55 minutos cuando Emiliano Astorga mandó a la cancha al extremo haitiano que llegó de los albos.

Y en una jugada que comenzó con Clerveaux desde la banda izquierda hizo algo que muchas veces repitió en las inferiores albas: ir hacia adentro y sacar un derechazo imposible para el golero Richard Leyton. “Es lo que nos pide el profe: que los extremos estén abiertos y que ataquemos”, dijo el centroamericano a TNT Sports.

“Estoy tratando de ganarme la confianza, no vengo agarrando ritmo. Quiero seguir sumando”, apuntó el haitiano, quien tiene confianza en sus capacidades y también en la determinación que tomó de pasar este año lejos del Cacique, donde ya debutó en el primer equipo.

Frente a eso, Clerveaux planteó que “Colo Colo es el equipo más grande de Chile, pero tomé una decisión. Quería sumar minutos, tomar otro aire fresco. Me llamaron de aquí, tenía varias opciones, pero sentí que acá me haría bien”. También dejó una declaración de principios.

“Quiero enfocarme, hacer una buena temporada y volver al Colo para que me tomen en cuenta”, sentenció Clerveaux, quien también habló sobre su adaptación a Puerto Montt. Sobre todo desde el punto de vista climático, muy diferente a lo que vivía en Santiago.

Manley Clerveaux desea volver a Colo Colo y habla del frío en Puerto Montt

Para Manley Clerveaux, volver a Colo Colo con más rodaje desde Puerto Montt es uno de los objetivos. Otro es adaptarse mejor al frío sureño. Algo que reconoció que le ha afectado en sus primeros meses a bordo del Velero. Pero a lo que está decidido a enfrentar.

“Soy muy friolento, trato de acomodarme. A veces hace sol y estoy muerto de frío. Tengo muchos amigos que me dicen que ‘esto no es frío, no ha comenzado’. Y eso me preocupa”, reconoció Clerveaux, quien en el verano ya tuvo dificultades para tolerar las bajas temperaturas.

Pero se comprometió a intentar sobrellevar ese problema. “Con frío o sin frío hay que meterle”, cerró Manley Clerveaux, quien reemplazó en este encuentro al venezolano Reiner Castro y le puso el broche de oro al 2-0 con que los puertomontinos debutaron en la Liga de Ascenso 2026.

