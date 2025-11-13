Uno de los jugadores que desapareció del mapa en Colo Colo en los últimos partidos fue el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien no fue citado por Fernando Ortiz.

El Tano tomó la decisión de no contar con el puntero caribeño en los recientes juegos de los albos, debido a problemas de indisciplina que protagonizó en las últimas semanas.

El atacante empezó a llegar tarde a las prácticas de su división juvenil, entre otras situaciones, por lo que el argentino decidió no considerarlo en el equipo adulto.

ver también Destapan el acto de indisciplina que sacó de competencia a Manley Clerveaux en Colo Colo

Fernando Ortiz y los problemas de Manley Clerveaux en Colo Colo

El entrenador de Colo Colo habló con radio ADN, donde dejó en claro que él decidió “bajar” del primer equipo a Neyman.

“En el caso de Manley, a mí me sigue gustando como jugador. Pero el fútbol profesional, a mí modo de ver, requiere de cierto profesionalismo. Cuando un jugador quiere ser un jugador profesional, y no hace actividades de profesional, hay una pausa“, explicó.

Fernando Ortiz habló de Manley Clerveaux. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Publicidad

Luego, agregó que “espere señor, ¿usted quiere ser jugador profesional? Bueno, trabaje como jugador profesional. No es que yo vengo acá, hago fútbol, a lo mejor me duele algo y no entreno, ese tipo de situaciones las he vivido con Manley. Entonces, vamos a poner a los patitos caminando juntitos”.

“Si usted quiere ser profesional, trabaje como profesional. Esos actos de rebeldía por decir, en que yo lo subí a primera y después con sus compañeros trabaja diferente, o tiene actividades diferentes, no, no, no. Haga su trabajo profesional y si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, cerró.