Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Aprueban el fichaje de lujo que viene a “salvar” a Colo Colo: “No creo que le pese la camiseta”

Los albos tienen en carpeta a un ex seleccionado nacional, quien vendría a cubrir una de las zonas más cuestionadas en 2025e en el Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo se interesa en Matías Catalán.
© Getty ImagesColo Colo se interesa en Matías Catalán.

Quedan tres fechas para que termine la Liga de Primera y la “temporada de humos” ya está totalmente abierta, porque empiezan a sonar los primeros rumores de fichajes, como siempre, con Colo Colo a la vanguardia.

Una de las zonas de la cancha donde el Cacique ha tenido muchos problemas es en la defensa, es por ello que no es raro que suene fuerte un zaguero que hace rato es seguido por el cuadro popular.

Estamos hablando del ex seleccionado chileno Matías Catalán, quien termina contrato a finales de 2025 con Talleres de Córdoba y quedará con el pase en su poder, por ello puede negociar tranquilamente con Blanco y Negro.

“Es grandiosa”: Dua Lipa recibe la camiseta de Colo Colo como regalo de Princesa Alba

ver también

“Es grandiosa”: Dua Lipa recibe la camiseta de Colo Colo como regalo de Princesa Alba

Apoyan la llegada de Matías Catalán a Colo Colo

Para analizar la posible llegada de Matías Catalán a Colo Colo en RedGol llamamos a Carlos Gustavo de Luca, ex delantero de los albos que está en Argentina y no le pierde pisada al fútbol de su país.

“Me parece un buen refuerzo porque en Talleres tuvo un buen desempeño. Ahora viene de una lesión grave, pero se recuperó, volvió a jugar a buen nivel y sería un gran refuerzo para Colo Colo“, dijo el ex atacante colocolino.

Matías Catalán jugando en la selección chilena. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Matías Catalán jugando en la selección chilena. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

De Luca cree que Catalán andaría bien con la camiseta alba y cree que no le pesará, como le pasa a muchos otros jugadores que se la ponen.

“Ha jugado partidos importantes acá, también jugó en la selección chilena, así que no creo que le pese la camiseta de Colo Colo“, indicó.

“Un jugador con las características de Catalán, que es un líder, le vendría muy bien a Colo Colo”, cerró Carlos Gustavo de Luca.

Publicidad
Carlos Palacios cuenta su deseo de volver a Colo Colo: “Quedaron cosas pendientes”

ver también

Carlos Palacios cuenta su deseo de volver a Colo Colo: “Quedaron cosas pendientes”

Lee también
Colo Colo y Católica se pelean por una de las figuras de Coquimbo
Chile

Colo Colo y Católica se pelean por una de las figuras de Coquimbo

Destapan el secreto de Gustavo Álvarez con la U
U de Chile

Destapan el secreto de Gustavo Álvarez con la U

A romper el chanchito: el millonario monto que le piden a la U
U de Chile

A romper el chanchito: el millonario monto que le piden a la U

La IA predice el resultado exacto del amistoso de Chile vs. Rusia
Selección Chilena

La IA predice el resultado exacto del amistoso de Chile vs. Rusia

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo