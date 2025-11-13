Aprueban el fichaje de lujo que viene a “salvar” a Colo Colo: “No creo que le pese la camiseta”

Quedan tres fechas para que termine la Liga de Primera y la “temporada de humos” ya está totalmente abierta, porque empiezan a sonar los primeros rumores de fichajes, como siempre, con Colo Colo a la vanguardia.

Una de las zonas de la cancha donde el Cacique ha tenido muchos problemas es en la defensa, es por ello que no es raro que suene fuerte un zaguero que hace rato es seguido por el cuadro popular.

Estamos hablando del ex seleccionado chileno Matías Catalán, quien termina contrato a finales de 2025 con Talleres de Córdoba y quedará con el pase en su poder, por ello puede negociar tranquilamente con Blanco y Negro.

Apoyan la llegada de Matías Catalán a Colo Colo

Para analizar la posible llegada de Matías Catalán a Colo Colo en RedGol llamamos a Carlos Gustavo de Luca, ex delantero de los albos que está en Argentina y no le pierde pisada al fútbol de su país.

“Me parece un buen refuerzo porque en Talleres tuvo un buen desempeño. Ahora viene de una lesión grave, pero se recuperó, volvió a jugar a buen nivel y sería un gran refuerzo para Colo Colo“, dijo el ex atacante colocolino.

De Luca cree que Catalán andaría bien con la camiseta alba y cree que no le pesará, como le pasa a muchos otros jugadores que se la ponen.

“Ha jugado partidos importantes acá, también jugó en la selección chilena, así que no creo que le pese la camiseta de Colo Colo“, indicó.

“Un jugador con las características de Catalán, que es un líder, le vendría muy bien a Colo Colo”, cerró Carlos Gustavo de Luca.

