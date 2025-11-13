La selección chilena se prepara para el amistoso que disputará el próximo sábado ante la selección de Rusia, en la ciudad de Sochi, en el país euroasiático. Fue en ese contexto donde las redes sociales de la Universidad de Chile compartieron tres fotografías de jugadores “azules” que actualmente integran La Roja de Nico Córdova.

La cuenta del conjunto laico en Instagram publicó imágenes del entrenamiento del equipo nacional, donde aparecen Fabián Hormazábal, “Tucu” Sepúlveda y Javier Altamirano, acompañadas del siguiente mensaje: “Mientras tanto en Sochi, Rusia 🇷🇺 ¡Vamos con todo, azules! 🤘🏼🇨🇱 @fabianh7 @matisepulveda8 @javialtamirano7”.

El post no tenía mayor connotación, pero rápidamente generó revuelo tras el comentario de un exjugador azul que lanzó un importante guiño para los hinchas universitarios.

El seleccionado de La Roja que lanzó un guiño a la U en concentración de La Roja

Se trata de Rodrigo Echeverría, actual mediocampista del León de México, quien a través de su cuenta de Instagram (@rodrigo20echeverria) comentó la publicación con un breve, pero llamativo mensaje: “¿Y yo?”.

La respuesta del ex futbolista de Everton y Huracán de Argentina no pasó desapercibida y provocó una ola de reacciones entre los hinchas de la U, logrando más de 2.200 ‘likes’ y acumulando más de 180 comentarios hasta el cierre de esta nota.

“Venga a ser feliz”, “vuelve al Bulla” y hasta un emoji de sorpresa del propio Javier Altamirano fueron parte de las respuestas al guiño de ‘Eche’, justo semanas antes de dar comienzo a un nuevo periodo de fichajes.

La publicación de la U, respondida por Rodrigo Echeverría. (Foto: Captura)

Rodrigo Echeverría, quien registra 62 partidos con la camiseta de la U entre 2012 y 2019, tiene contrato con “la fiera” hasta diciembre del 2027, de acuerdo a lo que informa el sitio web Transfermarkt, donde es bien considerado disputando un total de 16 partidos (de 17) en la temporada hasta el momento.

Rodrigo Echeverría también está presente en Sochi entrenando con la selección chilena. (Foto: La Roja)

