El nuevo DT de Chile habla de los “viejos” que seguirán en el proceso para 2030: “Tienen un largo…”

Por fin se acabaron las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, donde la selección chilena terminó en un triste último lugar en la tabla de posiciones.

La Roja culminó el proceso con un mísero empate 0-0 ante Uruguay en el estadio Nacional, lo que determinó que el equipo nacional quedara en la cola de la Conmebol.

El entrenador de Chile fue el interino Nicolás Córdova, quien ahora se enfocará en la participación del equipo nacional en el Mundial Sub 20, por lo que otro DT momentáneo lo va a reemplazar en la adulta.

Sebastián Miranda asume como DT de Chile y habla con RedGol

Chile volverá a la cancha en la fecha FIFA de octubre, cuando juegue un amistoso con Perú, muy probablemente en Concepción, donde el entrenador será Sebastián Miranda.

El ex entrenador de la U conversó con RedGol sobre el nuevo proceso que se viene y se mostró optimista: “en esta nómina fuimos la selección con jugadores más jóvenes, entonces, creo que es un buen pie para iniciar un nuevo proceso”.

“Yo creo que sí podemos tener de 12 a 15 jugadores que pueden estar para para tener un nuevo proceso”, dijo Miranda.

Luego, reconoció que a los jugadores de proyección se van a sumar algunos elementos experimentados, que ya estuvieron en la jornada doble ante Brasil y Uruguay.

“A esos nombres jóvenes también hay que sumarle jugadores de experiencia como Guillermo Maripán, como Paulo Díaz, como Rodrigo Echeverría, como Gabriel Suazo, que son jugadores también que tienen un un recorrido largo en el fútbol”, explicó.

Por último, Seba Miranda indicó que “hay que ser consciente de que hoy día no es un no estamos bien y que tenemos cuatro años para poder trabajar y poder generar una selección competitiva, que creo que es lo más importante”.