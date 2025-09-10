La selección chilena por fin cerró estas lamentables Eliminatorias para el Mundial 2026. Los resultados son vergonzosos, ya que terminamos colistas al no poder superar a Uruguay en el Estadio Nacional, combinado que llegó a Ñuñoa ya clasificado para la cita planetaria.

Ahora la Roja debe comenzar a planificar a lo que será el próximo proceso, ya pensando en el lejano 2030. Por lo mismo, la necesidad de jugar y ver nuevos jugadores es imperiosa, algo que en la ANFP tiene bastante claro revisando las fechas FIFA que se vienen.

Justamente Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, ratificó lo que serán los próximos amistosos para el equipo de todos. Y ojo, con importantes cambios en los nombres que se harán cargo desde la banca técnica.

El nuevo entrenador que tendrá la selección chilena

Tras el 0-0 ante Uruguay en el Nacional el gerente de selecciones declaró que “el 10 de octubre jugaremos en Chile. Estamos definiendo la sede. Lo más probable es que se juegue contra Perú, estamos por cerrar el acuerdo. Ese partido lo dirigirá Sebastián Miranda”.

Sebastián Miranda dirigirá a la selección chilena adulta para el próximo amistoso de octubre.

“En noviembre tenemos dos partidos más que los jugaremos en Rusia, ante el local y contra Perú. Esos partidos los va a dirigir Nicolás Córdova, ya que Sebastián Miranda va a estar en el Mundial Sub 17 de Qatar”, agregó Correa.

A la hora de pensar el DT definitivo para la selección chilena, detalló que “más que definir un nombre, lo que hemos definido es el perfil: tiene que ser un entrenador con una metodología de trabajo muy intensa y que esté involucrado fuertemente en el trabajo que se hace en las selecciones juveniles”.

“Nosotros vamos a tomar decisiones a fin de año, cuando terminen las competiciones de las selecciones juveniles y después de los amistosos de fecha FIFA”, concluyó.