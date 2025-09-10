Es tendencia:
El lamento de Johnny Herrera: “Uruguay jugó un amistoso contra Chile… Ojalá que salga un pepero luego”

El gran deseo de Johnny Herrera para el nuevo camino de la selección chilena: pide un pepero y goleador para La Roja, peleada totalmente con el arco.

Por Diego Jeria

El ex arquero sostiene que Uruguay fue un rival amistoso y lamenta la falta de un goleador.
Johnny Herrera reaccionó al final de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La selección chilena empató sin goles ante Uruguay en el Estadio Nacional y cerró el telón última en la tabla con apenas 11 puntos en 18 partidos.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el ex arquero de Universidad de Chile y La Roja manifestó que “Uruguay jugó un partido amistoso contra Chile. Es el primer Uruguay que veo en mucho tiempo que no peleó un balón dividido y que no agarró a patadas”.

Fue un Uruguay clasificado que no jugó a nada y que lo único que quería era que terminara el partido. En Chile hay que destacar lo positivo, hubo jugadores rescatables“, agregó.

Dedo para arriba a Vigouroux, dedo para abajo a la delantera

Herrera añadió que “me gustó mucho Vigouroux. Hay jugadores que no pueden faltar: inentendible que faltara Echeverría contra Brasil. Punto alto Echeverría, y ojo con la edad, acá no estás apuntando a jugar el Mundial todavía. Primero tienes que clasificar y para eso queda recorrido. Y jugadores en su mejor momento tienen que estar”.

Johnny Herrera pide por favor un goleador para La Roja.

Según el 25 azul, “Hormazábal rindió como si hubiese estado jugando en la U, Paulo Díaz y Maripán siguen vigentes, más allá de las falencias típicas de Maripán, que se equivoca en una por partido, y Paulo con un poco de exceso de confianza a veces; Suazo en lo de él”.

Ahí fue que el ex portero lamentó profundamente que “nos falta gol. Ojalá que salga un pepero luego y triste por terminar últimos. Esto es igual a lo del 2002, y no sé si hay que sentirse orgulloso de sacarle un em pate a un equipo clasificado. Cualquiera que haya estado en la selección, verla última no es gratificante”.

“Que se definan, pastelero a tus pasteles. Que cada uno tenga sus roles, a nivel dirigencial como técnico. Hay que definir lo que viene a futuro y no dejar a Nico Córdova a la cabeza de todo. Que no tenga que disparar para todos lados”, sentenció Johnny Herrera.

