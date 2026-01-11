Universidad de Chile continúa moviéndose de cara a la temporada 2026 y, mientras espera presentar oficialmente a Octavio Rivero y define las posibles llegadas de Juan Martín Lucero o Gonzalo Mastriani como segundo atacante, también comienza a sufrir salidas inesperadas.

Ese es el caso de Matías “Tucu” Sepúlveda, quien tras un prolongado tira y afloja entre la institución azul y Lanús, club interesado en quedarse con sus servicios, habría llegado finalmente a un acuerdo para dejar el CDA.

La información fue dada a conocer por el medio partidario Emisora Bullanguera, que detalló que el volante dejará Universidad de Chile para continuar su carrera en el fútbol argentino tras un importante paso dado en las últimas horas.

Según el citado medio, el futbolista de 26 años recientemente se realizó los exámenes médicos habituales para un refuerzo en una reconocida clínica deportiva del sector oriente de la capital. Tras obtener resultados positivos, el “Tucu” Sepúlveda recibió la “luz verde” del cuadro granate y con ello se despedirá de la U tras dos temporadas.

Se espera que el ex O’Higgins y Audax Italiano parta en los próximos días a Argentina a unirse a las filas del conjunto trasandino, dirigido por el ex director técnico de la U, Mauricio Pellegrino.

Matías Sepúlveda deja la U y partirá en los próximos días a Argentina. (Foto: Javier Torres/Photosport)

Los números que deja Matías Sepúlveda en la U

Sepúlveda llegó a Universidad de Chile en 2024, tras su paso por Audax Italiano. En total, el “Tucu” disputó 75 partidos oficiales con la camiseta azul, registrando 8 goles y 10 asistencias, con la mayor parte de estos números durante la temporada 2025, donde jugó en 42 partidos, anotó 5 goles y realizó 8 asistencias.