Se acabó la teleserie de Universidad de Chile en el mercado de fichajes para la temporada 2026, una vez que Octavio Rivero aterrizó en el aeropuerto de la comuna de Pudahuel.

El goleador se transformará en el tercer refuerzo de los azules, luego de las llegadas de Eduardo Vargas y Lucas Romero, en una ficha que le costó a la U dos años de espera.

Por lo mismo, había mucha expectación en su arribo, donde si bien la prensa lo esperaba, el ex Colo Colo hizo un llamado a la calma y que luego habrá un momento para conversar.

“Ahora vamos a ultima los detalles y vamos a conversar más tarde”, destacó el uruguayo, antes que la U lo subiera a una vehículo para sacarlo rápido del aeropuerto.

Octavio Rivero será el tercer refuerzo de U de Chile. Foto: U de Chile. Foto: Redgol.

ver también Octavio Rivero se despidió con un mensaje de Barcelona antes de firmar como refuerzo de la U

¿Qué dijo Octavio Rivero al llegar a Chile?

Octavio Rivero llegó finalmente al país, para transformarse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, luego de una larga teleserie para poder salir del Barcelona de Ecuador.

Publicidad

Publicidad

El delantero uruguayo se le vio contento al arribo al aeropuerto, pero declinó de la opción de hablar con la prensa, dejando en claro que ahora iban a cerrar todo el contrato.

“Bien, contento”, fue lo que alcanzó a decir, una vez que dejó el aeropuerto en la zona de protocolo, para no salir con los otros pasajes que llenan el terminal en Pudahuel.

ver también Refuerzos de Colo Colo y de U de Chile comparten el vuelo de los “bullalbos”

Revisa el video: