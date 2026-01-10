El mercado de fichajes de la temporada 2026 también tiene divertidos momentos, como el vuelo que aterrizará durante la tarde a Santiago y tendrá pendientes tanto a Colo Colo como Universidad de Chile.

Esto porque los dos cuadros más grandes del país hacen seguimiento del avión LA8118 que viene desde la ciudad de Montevideo, porque es un interior vienen dos grandes refuerzos del fútbol chileno.

Javier Méndez y Octavio Rivero tomaron el mismo vuelo para trasladarse al país, aunque tras poner un pie en suelo chileno sus futuros serán veredas opuestas, al menos en la presente temporada.

Los dos uruguayo son los que moverán el fin de semana de refuerzos, donde tanco Colo Colo como la U anunciarán a sus hinchas los nuevos nombres para potenciar sus equipos.

Octavio Rivero y Javier Méndez llegan como refuerzos al fútbol chileno.

Javier Méndez y Octavio Rivero juntos desde Uruguay

El mercado de pases tiene importantes novedades que tendrán como protagonistas a Colo Colo como Universidad de Chile, porque llegan nuevos refuerzos.

En ese sentido, ambos vienen desde Uruguay, por lo que aprovecharon los pocos vuelos directos desde Montevideo a Santiago y coincidieron en el viaje para firmar en sus nuevos equipos.

Ambos estarán durante la tarde en el país, donde serán esperados por las delegaciones albas y azules, por lo que una vez que retiren sus maletas separarán sus destinos.

Un revuelo que se puede formar en el aeropuerto con los dos grandes moviendo a la prensa para el recibimiento de los refuerzos, lo que marcará la calurosa tarde en Santiago.

