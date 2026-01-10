Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Refuerzos de Colo Colo y de U de Chile comparten el vuelo de los “bullalbos”

Javier Méndez y Octavio Rivero se subieron al mismo vuelo desde Montevideo para firmar como refuerzo albo y azul, respectivamente.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
El vuelo llega en la tarde desde Uruguay
© Diego Martin / Aton ChileEl vuelo llega en la tarde desde Uruguay

El mercado de fichajes de la temporada 2026 también tiene divertidos momentos, como el vuelo que aterrizará durante la tarde a Santiago y tendrá pendientes tanto a Colo Colo como Universidad de Chile.

Esto porque los dos cuadros más grandes del país hacen seguimiento del avión LA8118 que viene desde la ciudad de Montevideo, porque es un interior vienen dos grandes refuerzos del fútbol chileno.

Javier Méndez y Octavio Rivero tomaron el mismo vuelo para trasladarse al país, aunque tras poner un pie en suelo chileno sus futuros serán veredas opuestas, al menos en la presente temporada.

Los dos uruguayo son los que moverán el fin de semana de refuerzos, donde tanco Colo Colo como la U anunciarán a sus hinchas los nuevos nombres para potenciar sus equipos.

Octavio Rivero y Javier Méndez llegan como refuerzos al fútbol chileno.

Octavio Rivero y Javier Méndez llegan como refuerzos al fútbol chileno.

Mercado de fichajes: Colo Colo cierra a su primer refuerzo potente y suma su tercera incorporación

ver también

Mercado de fichajes: Colo Colo cierra a su primer refuerzo potente y suma su tercera incorporación

Javier Méndez y Octavio Rivero juntos desde Uruguay

El mercado de pases tiene importantes novedades que tendrán como protagonistas a Colo Colo como Universidad de Chile, porque llegan nuevos refuerzos.

Publicidad

En ese sentido, ambos vienen desde Uruguay, por lo que aprovecharon los pocos vuelos directos desde Montevideo a Santiago y coincidieron en el viaje para firmar en sus nuevos equipos.

Ambos estarán durante la tarde en el país, donde serán esperados por las delegaciones albas y azules, por lo que una vez que retiren sus maletas separarán sus destinos.

Un revuelo que se puede formar en el aeropuerto con los dos grandes moviendo a la prensa para el recibimiento de los refuerzos, lo que marcará la calurosa tarde en Santiago.

Publicidad
Lee también
El millonario gesto del Gato Lucero para cerrar su fichaje en U de Chile
U de Chile

El millonario gesto del Gato Lucero para cerrar su fichaje en U de Chile

Lo cortó Meneghini y ya tendría equipo en el extranjero
U de Chile

Lo cortó Meneghini y ya tendría equipo en el extranjero

Bombazo: preparan millonaria oferta por Lucas Assadi
U de Chile

Bombazo: preparan millonaria oferta por Lucas Assadi

Sufre Manuel Pellegrini: Real Betis se enreda ante el colista
Internacional

Sufre Manuel Pellegrini: Real Betis se enreda ante el colista

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo