“Llegó a mi casa…”: Sonó en la U, se fue a Colo Colo y se consagró de ídolo en el Superclásico

Este domingo se disputa el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile. El estadio Monumental será protagonista de la fecha 5 al recibir el partido más importante de la Liga de Primera.

Un encuentro que ha marcado la historia de históricos jugadores como Marcelo Espina. El “Calamar” disputó su primer clásico en 1995, a tres meses de ponerse la camiseta alba. El trasandino respondió de inmediato y con dos golazos consiguió el triunfo sobre los azules.

ver también Colo Colo vs. Universidad de Chile: Horario, formaciones y dónde ver el Superclásico 199

Luego vendría años de éxitos y cinco títulos en el Popular. Pero lo que no muchos saben es que su llegada al Cacique estuvo en peligro. A tal punto que Universidad de Chile casi lo junta en aquel equipo que llegó hasta la semifinal de Copa Libertadores en 1996.

¿Qué pasó con Marcelo Espina?

“Cuando salí de Platense, primero me vino a buscar la U de Chile y luego Colo Colo. Yo no tenía problema a ir a cualquiera de los dos. Pero Colo Colo aceleró rápido”, recordó en “La fábrica del podcast”.

ver también Caszely le da su bendición a Yastin Cuevas para el Superclásico vs U de Chile: “Este cabro tiene la…”

“El dirigente de la U vino a mi casa, y el de Colo Colo me llamó al otro día. Yo les dije que me iba de vacaciones. A los dos días, y como las conexiones no eran tan fáciles, mi representante me llamó y me dijo que estaba listo en Colo Colo”, confesó entre risas. Incluso abordó que en aquellos años junto a Leonardo Rodríguez forjaron una fuerte amistad pese a la rivalidad que representaban dentro de la cancha.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón y Espina reconoció que fue la mejor decisión el vestir la camiseta alba. “Es muy fuerte Colo Colo. Platense es mi casa, donde me forme como jugador. Pero Colo Colo llegué y yo pensé que cumplía los cuatros años. Pero llegué y dije este es mi lugar. Me sentí cómodo desde el primer día”, cerró.

Publicidad

Publicidad

En síntesis:

El Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputa este domingo.

Marcelo Espina debutó en 1995 y en su primer Superclásico anotó dos goles para el triunfo de Colo Colo.

La Universidad de Chile buscó fichar a Espina antes de su llegada al Cacique. La idea era reunirlo junto a Leonardo Rodríguez.

Publicidad