Colo Colo enfrentará un nuevo Superclásico ante Universidad de Chile este domingo, en un duelo marcado por el reencuentro de los albos con dos de sus exjugadores que esta temporada ficharon por el elenco azul: Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Será la primera vez que ambos enfrenten a su antiguo club tras sus comentados traspasos, lo que ha generado expectación, especialmente por que además el encuentro se disputa en el Monumental.

En ese contexto, el exvolante de los albos, Leonardo Gil, quien actualmente milita en Huracán de la Liga Argentina, fue consultado por AS sobre estos fichajes y la opción de que, en algún momento de su carrera, pueda vestir la camiseta del archirrival.

Leonardo Gil habla sobre el fichaje de Rivero y Lucero a la U

Acerca de qué le pareció la llegada del “Gato” a los azules, comentó que tienen una buena relación. “Cuando se fue a Fortaleza, también lo seguía y siempre hablamos, también nos juntábamos. Ahora me invitó a Chile para que lo vaya a ver. Es un gran amigo y bueno, él tomó la decisión de ir a la contra, y es fútbol”.

Gil habló sobre el regreso de Lucero al fútbol chileno/Photosport

Añadiendo que “Martín nunca habló nada de la U. Yo digo que cuando alguien dice algo… dueño de tus pensamientos, esclavo de tus palabras. Cuando dices algo y después no lo cumples, ahí puede llegar a repercutir más y tener problemas”.

“Pero él en Colo Colo fue muy positivo, hizo un montón de goles, salió campeón, dejó al club en lo más alto y se fue. Y bueno, ahora le toca jugar en la contra”.

En la misma línea, se refiere a la posibilidad de jugar en algún momento por la U si es que llegará la oferta. “La verdad es que es difícil. Yo lo veo más difícil, porque no es lo mismo que Martín. Está el cariño por mi familia, por el hincha, por todo… Lo veo muy difícil. Tengo muy lindos recuerdos de Colo Colo y le ha pasado muy bien”.