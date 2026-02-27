El Superclásico del fútbol chileno tiene muy atento a Carlos Caszely, quien quiere una oportunidad para Yastin Cuevas. Desde antes de su debut liguero, el Chino había hablado muy bien del joven atacante de 17 años, quien ya metió un gol en la Liga de Primera 2026.

Anotó sobre la hora para la victoria alba ante Everton de Viña del Mar, aunque los Ruleteros protestan hasta hoy un presunto foul del uruguayo Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González. Por si eso fuera poco, en el duelo siguiente, Cuevas aportó una asistencia para Maximiliano Romero en el triunfo de Colo Colo a La Calera.

Otro festejo postrero para el Eterno Campeón. Mientras el cuerpo técnico que lidera Fernando Ortiz alista los últimos detalles para firmar la oncena que recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental este domingo 1 de marzo. Aunque sabe que hay algunas cuestiones propias al entorno de ese partido.

Yastin Cuevas festejó así ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Cualquier chico que entre en un clásico indudablemente que va a entrar con los nervios que corresponde a cualquier chico joven, pero yo creo que este cabro tiene la pachorra para entrar”, le dijo el Rey del Metro Cuadrado a RedGol. Caszely tiene claro que estos encuentros pueden ser puntos de inflexión.

Caszely agregó que “hay dos o tres ahí que tienen pachorra para jugar. Los clásicos son diferentes”. Quizá se refería a Francisco Marchant y a Leandro Hernández, otros dos juveniles que el Tano Ortiz ha utilizado al cabo de cuatro fechas en la Liga de Primera 2026.

Carlos Caszely tiene fe en las condiciones de Yastin Cuevas así se trate del Superclásico. Un partido distinto, pero con un contexto que quizá favorezca al mundialista sub 17. “Son dos equipos que vienen muy irregulares”, diagnosticó el Chino.

“Pero un clásico es diferente, totalmente diferente. Hay muchas motivaciones, no solamente los 90 minutos. Está todo lo que se dice antes”, graficó Caszely, quien sabe perfectamente de qué va una semana previa al duelo frente al Romántico Viajero.

Yastin Cuevas entró sobre el final del triunfo de los albos ante O’Higgins. (Andres Pina/Photosport).

Si Cuevas tiene una oportunidad frente a Universidad de Chile, eso no ocurrirá desde el inicio. Nuevamente Ortiz apostará por una dupla de centrodelanteros compuesta exclusivamente por argentinos: el retornado Javier Correa y su compatriota Maximiliano Romero serán los titulares ante el equipo adiestrado por Francisco Meneghini.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo encadenó tres victorias y eso lo puso en la parte alta de la tabla de posiciones al cabo de cuatro fechas en la Liga de Primera 2026.