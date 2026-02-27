Arturo Vidal analiza el mal arranque de la U antes del Superclásico: “Se ha visto que…”

El próximo domingo se disputará el Superclásico número 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Primera División, y uno de los protagonistas que tomó la palabra en la antesala fue Arturo Vidal.

El ‘King‘, quien asoma como titular en el duelo ante los azules, habló este viernes en el estadio Monumental y se refirió a varios temas, entre ellos el estado actual del cuadro rival, que todavía no conoce de triunfos en el torneo, se encuentra en la parte baja de la tabla, ya que apenas acumula tres puntos en cuatro fechas.

Consultado sobre si esto representa una ventaja para los albos, Vidal lejos de querer entrar en polémicas, fue tajante y señaló: “Son partidos aparte. No importa cómo viene el rival, se ha visto que el más débil gana, así que no nos vamos a confiar” , advirtió el mediocampista.

Sobre lo que espera del encuentro, el exjugador de la Juventus y Barcelona agregó: “Sabemos que será un partido duro y difícil, pero estamos preparados. Será un partido especial”.

Lejos de las polémicas de antaño, Arturo Vidal señaló en la previa que no se confiarán ante el mal momento azul. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Vidal quiere un Colo Colo fuerte de local

El volante también destacó la importancia de hacerse fuertes en casa para mantenerse en la parte alta de la tabla. “Es importante ganar para seguir sumando y seguir arriba. Jugamos en nuestro estadio, con nuestra gente, tenemos que dejar la vida por los tres puntos. Por cómo lo estamos trabajando, vamos a dar todo para ganarlo”, sostuvo.

Y aunque reconoce que el partido será intenso, Vidal transmitió toda su confianza en el momento que vive el plantel: “Esta semana ha sido especial después de venir de tres triunfos seguidos. Estoy confiado con lo que podamos hacer. Sabemos que llegamos bien para el partido de este domingo”, cerró el King.

