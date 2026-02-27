Su mejor ranking fue 229°: tenista argentino es suspendido por amaño de partidos

Un insólito caso protagoniza el tenista Leonardo Aboian. El argentino de 27 años fue sancionado con seis años y nueve meses por amaño de partidos. Lo que confesó el propio jugador tras lograr su mejor posición en el ranking de la ATP.

Según indicó la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA por sus siglas en inglés) en total fueron 30 infracciones que cometió la raqueta trasandina. Esto implicó no rendir al máximo, ni tampoco informar intentos de corrupción. En el detalle fueron ocho partidos los que cambió el resultado a propósito.

Aboian había alcanzado el puesto 229 en ranking ATP en abril de 2025. Tal como se mencionó, esto había sido su mejor registro en el circuito profesional. La ITIA además confirmó otra sanción de 40 mil dólares.

“Aboian, de 27 años, admitió haber amañado ocho de sus propios partidos de individuales y dobles en torneos del ITF World Tennis Tour y del circuito Challenger de la ATP entre 2018 y 2025”, informó la ITIA en su comunicado.

Dura sanción a tenista argentino

Además se reportó que el argentino -al ver la magnitud de las pruebas en su contra- aceptó una sanción acordada con la ITIA y renunció a su derecho a una audiencia ante un Oficial de Audiencia Anticorrupción independiente (AHO).

Lo que estira el historial de tenistas argentinos que han sido sancionados en el último tiempo por amaños de partidos. “El tiempo cumplido bajo suspensión provisional se computará en el período de inelegibilidad del jugador”, recalca el comunicado oficial publicado este viernes 27 de febrero.

Cabe consignar que en este periodo de suspensión -hasta el 18 de junio de 2032- no podrá jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA. Lo que contempla la ATP, ITF, WTA ni mucho menos los Grand Slam.

