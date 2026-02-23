Una tremenda semana tuvo el tenista chileno Alejandro Tabilo en Río de Janeiro, que llegó a la final del ATP 500 brasileño y cayó en la lucha por el título con el argentino Tomás Etcheverry.

El zurdo tuvo grandes chances de ganar su primer título en canchas de arcilla, sin embargo, terminó perdiendo en un apretado partido por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en el Jockey Club de Río.

Tabilo viene en alza en la temporada 2026 y en la gira sudamericana lo demostró, puesto que en Buenos Aires llegó a cuartos de final, en Brasil luchó por el título y ahora se viene el Chile Open.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo en la ATP

La gran semana que tuvo Alejandro Tabilo en Brasil tuvo réditos, y esta lunes aparece en un nuevo y gran ranking luego de la actualización de la ATP.

El zurdo avanzó 26 puestos y es el nuevo 42° del mundo, y de esta forma respira tranquilo y se asegura presencia directa en los próximos Masters 1000 a jugarse en canchas de arcilla.

Los chilenos en el ranking ATP.

El número 2 de Chile sigue siendo Cristian Garin, que ahora está en el lugar 93° del escalafón. Más atrás está Tomás Barrios en el 112° y Nicolás Jarry es 155°.

Alejandro Tabilo volverá a la acción en el Chile Open que se juega en San Carlos de Apoquindo, donde debutará precisamente ante Tomás Barrios.