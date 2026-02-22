Alejandro Tabilo va con todo en el ATP 500 de Río de Janeiro. Tras derrotar al peruano Ignacio Buse, la principal raqueta chilena inscribió su nombre en la gran final, que se disputará este domingo, asegurando además un importante premio económico.

El tenista nacional quedó a un paso de conquistar el título y, de paso, también escaló posiciones en el ranking ATP gracias a su gran campaña en Brasil. Antes del Río Open, Tabilo se ubicaba en el puesto 68 del ranking ATP.

Con su triunfo en semifinales avanzó hasta la posición 42 y, en caso de ganar la final donde se enfrentará al argentino Tomás Etcheverry, podría seguir subiendo varios lugares más en la clasificación mundial.

El gran premio que asegura Alejandro Tabilo

Por alcanzar la final del ATP 500 de Río de Janeiro, Tabilo recibirá US$248.480 (aproximadamente $214.206.896 en pesos chilenos). Si logra levantar el título, el chileno obtendrá US$461.835 (cerca de $398.133.620 en pesos chilenos).

¿Dónde ver la final del ATP 500?

El esperado encuentro entre el tenista chileno y el argentino se disputará a las 17:30 horas (horario Chile) y será transmitido a través de ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.